VPN per connettersi dall'estero: basano 2 euro al mese, ecco come

Per usare una VPN all’estero, in modo da connettersi con la possibilità di sfruttare la crittografia per il traffico dati e la possibilità di aggirare blocchi geografici online, è possibile usare Private Internet Access, servizio sempre più di riferimento per il settore delle VPN.

Con l’offerta in corso, il servizio è ora disponibile con un costo di 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 2 mesi aggiuntivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

La promozione è disponibile tramite il sito ufficiale di Private Internet Access, premendo sul box qui di sotto.

VPN illimitata per l’estero: ecco l’offerta

Con Private Internet Access è possibile accedere a una VPN illimitata e ricca di vantaggi. Il servizio prevede la possibilità di criptare il traffico dati, per rendere sicuro un accesso a Internet da una rete Wi-Fi pubblica o comunque da qualsiasi punto di accesso non privato.

L’uso della VPN avviene con una politica “zero log” che consente all’utente di poter usare il servizio senza un tracciamento e senza la raccolta dei dati di utilizzo.

A disposizione degli utenti c’è anche un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile aggirare blocchi geografici, scegliendo un server situato in un altro Paese, e navigare senza censure. L’uso della VPN può avvenire da più dispositivi in contemporanea.

Si tratta, quindi, della soluzione giusta per chi ha bisogno di una VPN in grado di offrire una connessione veloce, sicura e senza limitazioni. Per accedere al servizio è sufficiente attivare il piano biennale con 2 mesi aggiuntivi e 30 giorni di garanzia di rimborso.

L’offerta è disponibile con un prezzo di 1,99 euro al mese. I dettagli completi sono disponibili qui di sotto da cui è possibile attivare l’offerta.