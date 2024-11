VPN per il Black Friday da 1,99 euro al mese: è possibile con Surfshark

Il BlackFriday è il momento giusto per attivare una nuova VPN a prezzo scontato e senza compromessi sulla qualità del servizio. La nuova promo di Surfshark, infatti, rappresenta un’occasione da cogliere al volo. Sfruttando l’offerta in corso, la VPN è ora disponibile al prezzo scontato di 1,99 euro al mese.

Per accedere all’offerta è necessario scegliere il piano biennale con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di abbonamento a prezzo bloccato. Per tutti i nuovi utenti che attivano la VPN, inoltre, ci sono 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia “soddisfatti o rimborsati”, sempre inclusa. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale di Surfshark.

VPN per il BlackFriday: l’offerta di Surfshark è la migliore

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN illimitata, con protezione della crittografia e una politica no log, per un accesso sicuro e senza tracciamento al web. In più, il servizio non ha limiti di banda e di traffico dati, permettendo ai suoi utenti di utilizzare la VPN da tutti i propri dispositivi.

Un altro punto di forza di Surshark è il network di server, distribuito in tutto il mondo. Gli utenti che scelgono questa VPN, quindi, hanno la possibilità di selezionare un server VPN in un altro Paese, in modo da ottenere un IP differente ed evitare i blocchi geografici online, come quelli applicati dalle piattaforme di streaming a chi vive all’estero.

Con l’offerta del Black Friday è ora possibile attivare la VPN con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese per il piano di 28 mesi. La promozione prevede la fatturazione anticipata oltre che 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto. Con 50 centesimi in più al mese, inoltre, è possibile passare al piano One che include anche il sistema antivirus e altri strumenti di protezione.