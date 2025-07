VPN per l'Italia: la migliore da usare all'estero è in offerta

ExpressVPN è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN illimitata per l’Italia: chi si trova all’estero e ha bisogno di “geolocalizzare” il proprio IP in Italia può scegliere questo servizio che garantisce una connessione sicura e veloce, con la possibilità di scegliere tra più server presenti nel nostro Paese.

Con la promozione in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un costo ridotto a 4,99 euro al mese scegliendo il piano biennale con 4 mesi gratis, per un totale di 28 mesi di utilizzo. C’è anche una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. Per attivare la VPN basta raggiungere il sito ufficiale di ExpressVPN, qui di sotto.

Perché scegliere ExpressVPN

ExpressVPN ha tutto quello che serve a chi è alla ricerca di una VPN illimitata e sicura. Il servizio include la protezione della crittografia e una politica no log, per una connessione protetta e privata. Da segnalare anche la possibilità di utilizzare il protocollo Lightway, una soluzione proprietaria pensata per poter garantire una connessione veloce e, nello stesso tempo, sicura.

A disposizione degli utenti che scelgono ExpressVPN c’è anche la possibilità di sfruttare server situati in 105 Paesi. In questo modo è possibile spostare il proprio IP un altro Paese ed evitare blocchi geografici e censure online. Grazie ai suoi server, ExpressVPN rappresenta la soluzione giusta per chi ha bisogno di una VPN per l’Italia. Da segnalare, inoltre, che il servizio è utilizzabile da 8 dispositivi in contemporanea sfruttando le varie app ufficiali disponibili su diversi sistemi operativi.

