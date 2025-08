VPN per l'Italia: la migliore è in offerta con 4 mesi gratis e tanti vantaggi

ExpressVPN è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN per l’Italia. Durante un viaggio all’estero, infatti, è utile avere una VPN per poter proteggere il traffico dati con la crittografia e, soprattutto, per evitare blocchi geografici durante la navigazione, grazie alla possibilità di “spostare” il proprio IP in un altro Paese, scegliendo un nuovo server VPN.

Con ExpressVPN ci sono tutte le caratteristiche giuste per attivare un servizio di questo tipo. Sfruttando la promo, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 4,87 euro al mese, andando ad attivare il piano biennale con 4 mesi gratis aggiuntivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di ExpressVPN, qui di sotto.

ExpressVPN: la VPN per l’Italia da scegliere oggi

Con ExpressVPN è possibile sfruttare una VPN con la protezione della crittografia del traffico dati, in modo da rendere sicura anche una connessione che avviene tramite una rete Internet pubblica. L’uso della rete VPN avviene senza tracciamento dell’utente che può accedere alla rete da 8 dispositivi in contemporanea, utilizzando le app di ExpressVPN disponibili sui vari sistemi operativi.

Con un network di server che copre oltre 90 Paesi e include opzioni anche in Italia, ExpressVPN permette ai suoi utenti di “spostare” facilmente il proprio IP (selezionando il server desiderato per avviare la connessione) in un altro Paese e, quindi, evitare blocchi geografici e censure durante la navigazione. ExpressVPN è, quindi, la soluzione ideale per chi cerca una VPN per l’Italia.

Con la promozione in corso, il piano biennale è disponibile con uno sconto del 61% e con 4 mesi gratis aggiuntivi. Sfruttando l’offerta, quindi, il prezzo si riduce a 4,87 euro al mese per 28 mesi di utilizzo con anche una eSIM con 5 GB gratis da usare all’estero. Per i nuovi utenti c’è anche una garanzia di rimborso di 30 giorni. L’offerta è disponibile di seguito.