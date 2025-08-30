VPN per l'Italia: per chi si trova all'estero è il momento di scegliere ExpressVPN

Per chi si trova fuori Italia c’è, fin troppo spesso, la necessità utilizzare una VPN. Il servizio giusto per combinare sicurezza, velocità di connessione e la possibilità di navigare senza blocchi geografici è ExpressVPN.

Con la promozione in corso, infatti, è possibile puntare su un’offerta speciale da cogliere al volo. La VPN è ora disponibile con un prezzo scontato di 4,87 euro al mese per 28 mesi di utilizzo senza limiti (24 mesi + 4 mesi extra).

L’offerta prevede 30 giorni di garanzia di rimborso e include anche una eSIM con Internet illimitato per 5 giorni da utilizzare all’estero. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di ExpressVPN.

VPN per l’Italia da usare all’estero: c’è ExpressVPN

Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e ricca di vantaggi che consente un accesso sicuro a Internet. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la crittografia del traffico dati e la possibilità di sfruttare una politica “zero log”.

Il servizio può contare su un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile evitare blocchi geografici online, navigando senza censure. Si tratta, quindi, della VPN giusta per chi si trova all’estero e intende navigare senza alcuna limitazione.

ExpressVPN è anche sinonimo di connessioni veloci. Grazie al protocollo Lighway, infatti, chi usa il servizio può sfruttare un accesso a Internet ad alta velocità senza rinunciare alla crittografia. L’uso della VPN può avvenire da 8 dispositivi in contemporanea.

Per sfruttare la promozione è sufficiente accedere al sito ufficiale, qui di sotto. ExpressVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 4,87 euro al mese attivando il piano di 28 mesi con anche 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile qui di sotto.