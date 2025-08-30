 VPN per l'Italia: per chi si trova all'estero è il momento di scegliere ExpressVPN
Per utilizzare una VPN illimitata dall'estero e connettersi come se ci si trovasse in Italia è possibile attivare ExpressVPN, ecco l'offerta.
Sicurezza VPN
Per chi si trova fuori Italia c’è, fin troppo spesso, la necessità utilizzare una VPN. Il servizio giusto per combinare sicurezza, velocità di connessione e la possibilità di navigare senza blocchi geografici è ExpressVPN.

Con la promozione in corso, infatti, è possibile puntare su un’offerta speciale da cogliere al volo. La VPN è ora disponibile con un prezzo scontato di 4,87 euro al mese per 28 mesi di utilizzo senza limiti (24 mesi + 4 mesi extra).

L’offerta prevede 30 giorni di garanzia di rimborso e include anche una eSIM con Internet illimitato per 5 giorni da utilizzare all’estero. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di ExpressVPN.

VPN per l’Italia da usare all’estero: c’è ExpressVPN

Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e ricca di vantaggi che consente un accesso sicuro a Internet. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la crittografia del traffico dati e la possibilità di sfruttare una politica “zero log”.

Il servizio può contare su un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile evitare blocchi geografici online, navigando senza censure. Si tratta, quindi, della VPN giusta per chi si trova all’estero e intende navigare senza alcuna limitazione.

ExpressVPN è anche sinonimo di connessioni veloci. Grazie al protocollo Lighway, infatti, chi usa il servizio può sfruttare un accesso a Internet ad alta velocità senza rinunciare alla crittografia. L’uso della VPN può avvenire da 8 dispositivi in contemporanea.

Per sfruttare la promozione è sufficiente accedere al sito ufficiale, qui di sotto. ExpressVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 4,87 euro al mese attivando il piano di 28 mesi con anche 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 ago 2025

Davide Raia
