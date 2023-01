VPN per principianti: quali sono le caratteristiche essenziali

Gli appassionati di tecnologia, molto spesso, considerano una VPN per le sue funzionalità aggiuntive, in grado di elevare l’esperienza utente in maniera considerevole.

Troppo spesso però, si dimentica che questi servizi devono essere accessibili anche a chi non è particolarmente aggiornato sotto il punto di vista tecnologico.

Le VPN per principianti, sono soluzioni efficaci ma che, grazie a un’interfaccia alla portata di tutti, permettono a chiunque di fruire senza complicazioni a tali servizi.

CyberGhost, per esempio, rappresenta al meglio tale nicchia di mercato.

Stiamo parlando di una VPN completa sotto ogni punto i vista e che, grazie a un’interfaccia improntata alla filosofia user friendly, disponibile anche in lingua italiana, rappresenta una comodità non da poco per i neofiti.

Anche un anziano o chi non ha mai usato una piattaforma di questo tipo può, con pochi e semplici gesti, proteggere la propria navigazione da eventuali sguardi indiscreti.

VPN per principianti e utenti poco esperti? Una questione di interfaccia e non solo

La semplicità di utilizzo è però solo uno dei tanti vantaggi proposti da questo provider.

CyberGhost, infatti, offre la possibilità di collegare fino a 7 dispositivi a un singolo account. La politica no-log attuata poi, risulta essere una delle più severe in tutela dell’utente.

Altro punto in favore del servizio è la duttilità. Questa VPN infatti, è in grado di funzionare su svariati tipi di device come:

PC Windows

Mac

Linux

iPhone

Smartphone Android

Android TV

Apple TV

Console da gaming

offrendo, di fatto, una copertura globale.

I più di 100 server sparsi in 91 paesi, offrono ampia scelta per quanto concerne indirizzi IP. Allo stesso tempo, il sistema di protezione dalle reti Wi-Fi pubbliche è un plus che non va per niente sottovalutato.

Non solo: in fine è bene ricordare che CyberGhost offre una formula “soddisfatti o rimborsati” alquanto elastica.

Questa infatti, permette di testare il servizio per ben 45 giorni. Si tratta di una caratteristiche che può spingere anche gli utenti che conoscono meno le VPN a lasciare da parte i timori e testare con mano le potenzialità di CyberGhost.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.