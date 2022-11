VPN per smartphone Android ed iPhone: ecco l'app giusta da installare

Utilizzare una VPN con il proprio smartphone, sia questo un dispositivo Android o un iPhone, può tornare utile in varie situazioni. Collegandosi al Play Store o all’AppStore è possibile trovare decine di app di VPN, alcune gratuite, altre a pagamento ma spesso caratterizzate da troppi limiti.

Per scegliere la giusta VPN da utilizzare su Android ed iOS è, quindi, molto importante valutare con attenzione le opzioni a propria disposizione, affidandosi a servizi efficaci, sicuri e in grado di garantire prestazioni al top.

Tra le tante proposte disponibili per utilizzare una buona VPN per Android e iPhone troviamo CyberGhost. Questa VPN è disponibile come app nativa su entrambi i sistemi operativi (oltre che su tutte le altre piattaforme software più diffuse) garantendo sicurezza al top e una connessione ad alta velocità.

Con l’offerta del Black Friday, inoltre, CyberGhost costa appena 2,03 euro al mese. Basta puntare sul Piano 2 Anni per ottenere 4 mesi gratis aggiuntivi. La spesa complessiva sarà di circa 54 euro per un servizio completissimo da utilizzare sia su smartphone che su altri dispositivi. Lo sconto è dell’83%.

Perché scegliere CyberGhost come VPN per Android e iPhone

CyberGhost mette a disposizione un servizio VPN sicuro e affidabile, con una rigorosa politica No Log e il supporto alla crittografia per proteggere i dati di connessione degli utenti. Il servizio, inoltre, non prevede limiti di banda garantendo la possibilità di sfruttare una connessione veloce in tutti i contesti di utilizzo.

Da notare, inoltre, che le app native di CyberGhost per Android e iOS sono perfettamente ottimizzate e garantiscono un funzionamento eccellente, senza appesantire lo smartphone. C’è poi la possibilità di utilizzo multi-dispositivo. La VPN di CyberGhost è utilizzabile, infatti, su 7 dispositivi in contemporanea. Oltra allo smartphone, quindi, si potrà utilizzare la connessione protetta anche per tutti i propri device.

Per il Black Friday è possibile attivare CyberGhost ad appena 2,03 euro al mese di spesa. Basta scegliere il Piano 2 Anni per ottenere 4 mesi gratis e sfruttare uno sconto complessivo dell’83% sulla spesa.

