VPN per un viaggio all'estero: la migliore è in offerta e il prezzo è imperdibile

In vista di un viaggio all’estero è fondamentale poter contare su una VPN, servizio che protegge la connessione con la crittografia e che consente di aggirare blocchi geografici e censure online.

La soluzione giusta per attivare un servizio di questo tipo non può che essere NordVPN, da tempo considerata come la migliore VPN sul mercato. Con la promozione in corso è possibile accedere alla VPN con un prezzo ridotto fino a 2,91 euro al mese.

L’offerta in questione è legata all’attivazione del piano biennale con 4 mesi aggiuntivi, grazie al codice promozionale BLAZE1MO da aggiungere al momento dell’attivazione. L’offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

La VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN senza punti deboli, ideale per chi ha bisogno di un servizio di questo tipo durante un viaggio all’estero.

Le caratteristiche del servizio includono:

la crittografia del traffico dati per un accesso sicuro a Internet anche quando la rete non è privata

del traffico dati per un accesso sicuro a Internet anche quando la rete non è privata una politica no log per eliminare il tracciamento e il monitoraggio della propria attività

per eliminare il tracciamento e il monitoraggio della propria attività l’accesso a un network di oltre 7 mila server per aggirare blocchi, censure e discriminazioni di prezzo su base geografica

la possibilità di usare la VPN su 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda

Grazie alla promozione in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,91 euro al mese andando a scegliere il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi, per un totale di 28 mesi di utilizzo. La promo è legata all’utilizzo del codice BLAZE1MO che offre un mese aggiuntivo di utilizzo rispetto a quanto riportato in pagina. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata. La VPN sarà attiva da subito.