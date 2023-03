VPN per viaggio all'estero: ecco perché conviene AtlasVPN

Durante un viaggio all’estero può essere necessario utilizzare una VPN. Poter contare su un servizio di questo tipo è fondamentale per massimizzare la privacy della connessione, quando si utilizza una rete pubblica, oltre che per poter aggirare eventuali blocchi geografici applicati dai servizi web italiani (come molte piattaforme di streaming).

Per usare una VPN in viaggio all’estero è necessario scegliere un servizio che garantisca una connessione sicura e senza limiti, sia in termini di velocità che per quanto riguarda il traffico dati e il tempo di connessione.

La scelta giusta, in questo momento, è rappresentata da AtlasVPN. Il servizio, una delle migliori VPN sul mercato, è disponibile in offerta al prezzo scontato di 1,61 euro al mese. Per accedere all’offerta è sufficiente optare per il piano biennale di AtlasVPN che, per l’occasione, include 3 mesi gratis aggiuntivi.

L’offerta è attivabile direttamente tramite il sito di AtlasVPN:

AtlasVPN è la VPN giusta per un viaggio all’estero

Tra le tante opzioni disponibili sul mercato, AtlasVPN ricopre, senza dubbio, un ruolo di primo piano nel settore delle VPN per la completezza e la qualità del servizio offerto. Con AtlasVPN, infatti, è possibile accedere a:

una connessione protetta dalla crittografia e resa davvero privata grazie ad una politica no log che azzera il tracciamento dei dati per l’utente

dalla e resa davvero privata grazie ad una politica che azzera il tracciamento dei dati per l’utente un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare facilmente i limiti geografici applicati dai servizi web

per aggirare facilmente i limiti geografici applicati dai servizi web una connessione senza limiti di banda , per navigare sempre alla massima velocità

, per navigare sempre alla massima velocità una VPN multi-dispositivo con la possibilità di utilizzare il servizio con un numero illimitato di dispositivi in contemporanea

AtlasVPN è, quindi, la scelta ideale per avere una VPN durante un viaggio all’estero. La convenienza è legata anche ai costi del servizio che, con l’offerta in corso, si riducono in modo significativo. Attualmente, infatti, AtlasVPN presenta un costo di 1,61 euro al mese per chi opta per il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi.

Per accedere all’offerta è possibile utilizzare il link seguente:

Oltre ad AtlasVPN, chi è alla ricerca di una nuova VPN da utilizzare all’estero può valutare una delle seguenti alternative:

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.