 La VPN premium di Surfshark a 1,99 €/mese con 3 mesi gratis
Prezzo davvero stracciato per la VPN premium di Surfshark: sconto fino all'87% e 3 mesi di accesso gratis con l'abbonamento biennale.

La protezione dei dati e della privacy dev’essere una priorità assoluta per chi trascorre le proprie giornate online, soprattutto nell’era in cui frodi, furti di identità e tracciamenti sono all’ordine del giorno. La VPN di Surfshark è il servizio che si occupa di tutelare le informazioni personali e, al tempo stesso, di rendere anonima la navigazione. Oggi la puoi attivare con una spesa mensile da soli 1,99 euro, meno di una colazione al bar.

La super offerta per la VPN di Surfshark

È una Virtual Private Network formata da oltre 3.200 server distribuiti in 100 paesi di tutto il mondo, ai quali collegarsi per ottenere un indirizzo IP localizzato e nascondendo quello reale. Questo permette, tra le altre cose, di aggirare le censure imposte dai governi e i blocchi geografici nell’accesso ai contenuti. A seconda della formula scelta sono inclusi anche Alternative ID per mantenere al sicuro la casella email e i dettagli privati, un antivirus sempre aggiornato che scova il codice maligno nei dispositivi, avvisi in tempo reale in caso di violazione degli account, un motore di ricerca senza annunci pubblicitari e lo strumento Incogni per rimuovere facilmente i propri dati dagli archivi dei broker. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale.

La promozione sulla VPN di Surfshark

C’è anche la garanzia soddisfatti o rimborsati che ti permetterà eventualmente di recuperare l’intera spesa, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, se il servizio non soddisferà le aspettative. Non ti resta che decidere qual è il piano più adatto alle tue esigenze tra Starter One e One+.

Ricapitolando, lo sconto fino all’87% ti permette di attivare l’abbonamento biennale alla VPN premium di Surfshark da soli 1,99 euro al mese, ottenendo inoltre 3 mesi gratis per l’accesso senza limitazioni a tutte le funzionalità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 ott 2025

Davide Tommasi
9 ott 2025
