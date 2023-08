VPN: quando e perché attivarla sui tuoi dispositivi

Siccome tutti i nostri dispositivi sono connessi alla rete è inevitabile essere in pericolo. Attacchi informatici, violazione della privacy, infezioni, malware, trojan e furto di dati sono all’ordine del giorno, ma solo per chi non ha ancora scelto di proteggersi. Uno degli aspetti più spaventosi di questa realtà è che, la maggior parte delle volte, gli utenti non sanno nemmeno di essere stati violati. Quando è fondamentale quindi attivare una VPN e perché è importante scegliere questo tipo di protezione?

Partiamo dal quando. Mettere in sicurezza la propria identità digitale e i propri dispositivi è una priorità. Quindi prima lo fai e meglio è. Tra l’altro questo è il momento giusto per scegliere la migliore sul campo. Acquista NordVPN al 68% di sconto con 3 mesi extra gratis. Grazie al suo sistema di sicurezza informatica completo puoi dormire sonni tranquilli.

Grazie a questa VPN tutti i tuoi dispositivi sono al sicuro. Infatti, la sua app multidispositivo è compatibile con tutti i sistemi operativi e può essere installata su qualsiasi device. La licenza in abbonamento ti permette di attivarla su 6 dispositivi contemporaneamente. Ora vediamo perché è indispensabile averla attiva per rimanere protetto da qualsiasi attore malevolo sul web.

VPN: a cosa serve e come scegliere quella giusta

Scegliere una buona VPN non è un’operazione facile o immediata. Sul mercato ce ne sono davvero tantissime e di tutti i tipi. Prima di tutto devi capire che questa soluzione serve a mantenere la tua privacy online e a rendere anonime le informazioni in entrata e in uscita. Tuttavia devi anche sapere che il web è un covo di cybercriminali. Quindi dovresti anche dotarti di un sistema antivirus potente. Con NordVPN in super promozione hai tutto questo e molto di più.

Infatti, NordVPN non solo fornisce un tunnel crittografato per tutte le tue operazioni online, ma include anche Threat Protection. Questa funzionalità offre tre sistemi di sicurezza e ottimizzazione formidabili: un anti-malware, un anti-tracker e un ad-blocker. Così virus, tracker e pubblicità non saranno più un problema sui tuoi dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.