 VPN quasi regalata: PIA con 81% di sconto e mesi extra in regalo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

VPN quasi regalata: PIA con 81% di sconto e mesi extra in regalo

Strepitosa offerta sulla VPN di Private Internet Access: con l'81% di sconto la paghi meno di 2 euro al mese.
VPN quasi regalata: PIA con 81% di sconto e mesi extra in regalo
Sicurezza VPN
Strepitosa offerta sulla VPN di Private Internet Access: con l'81% di sconto la paghi meno di 2 euro al mese.

La VPN di Private Internet Access (PIA), una delle più affidabili e veloci sul mercato, si rinnova con una straordinaria offerta che ti permette di avere il piano di 2 anni con l’81% di sconto e 2 mesi extra gratuiti. In pratica, pagherai 26 mesi di protezione e anonimato online a meno di 2 euro al mese.

Attiva l’offerta sulla VPN di PIA

La promozione di Private Internet Access

Questa VPN è pensata con un codice 100% open‑source e una rigorosa politica no‑log per darti la certezza he le tue attività online non vengano mai registrate né condivise.

Per funzionare, si serve di un’ampia rete globale con migliaia di server in 91 Paesi, grazie alla quale puoi accedere senza restrizioni a contenuti, app, musica e piattaforme di streaming da qualsiasi parte del mondo, senza rinunciare a stabilità e velocità. Il tutto con una protezione illimitata perché un solo abbonamento ti consente di coprire tutti i tuoi dispositivi, senza costi aggiuntivi, con app dedicate per Windows, macOS, Linux, Android, iOS e persino estensioni per browser.

Tra le varie funzioni a disposizione di PIA abbiamo funzionalità avanzate come kill switch, split tunneling, protocolli sicuri (WireGuard e OpenVPN) e il blocco di tracker, malware e pubblicità invasive tramite PIA MACE. E per un livello extra, puoi decidere se usufruire di componenti aggiuntivi premium come l’IP dedicato, che offre un indirizzo esclusivo per una privacy ancora maggiore, e l’antivirus integrato.

Attiva l’offerta sulla VPN di PIA

Con un servizio supportato da un team di assistenza 24/7, sempre pronto a risolvere dubbi e problemi, questa VPN è ideale per qualsiasi attività. Attiva subito l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Privacy 24/7: nascondi il tuo IP da tracker e provider con NordVPN

Privacy 24/7: nascondi il tuo IP da tracker e provider con NordVPN
NordVPN ha una nuova offerta: 73% di sconto e 3 mesi EXTRA gratis

NordVPN ha una nuova offerta: 73% di sconto e 3 mesi EXTRA gratis
La VPN più veloce ora costa meno: -73% con l'offerta di oggi

La VPN più veloce ora costa meno: -73% con l'offerta di oggi
Le minacce informatiche crescono del 53%: cosa devi fare per proteggerti

Le minacce informatiche crescono del 53%: cosa devi fare per proteggerti
Privacy 24/7: nascondi il tuo IP da tracker e provider con NordVPN

Privacy 24/7: nascondi il tuo IP da tracker e provider con NordVPN
NordVPN ha una nuova offerta: 73% di sconto e 3 mesi EXTRA gratis

NordVPN ha una nuova offerta: 73% di sconto e 3 mesi EXTRA gratis
La VPN più veloce ora costa meno: -73% con l'offerta di oggi

La VPN più veloce ora costa meno: -73% con l'offerta di oggi
Le minacce informatiche crescono del 53%: cosa devi fare per proteggerti

Le minacce informatiche crescono del 53%: cosa devi fare per proteggerti
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
26 set 2025
Link copiato negli appunti