VPN: ricordati di questi consigli quando ne scegli una

In questi ultimi tempi, sempre più utenti si sono affidati ai servizi VPN per garantire la protezione della propria privacy online. Tuttavia, è bene sottolineare che non tutte le VPN sono altrettanto sicure. Esistono, infatti, servizi gratuiti che sono inaffidabili e provider che non offrono tutte le funzionalità e i servizi necessari per garantire un elevato livello di sicurezza e prestazioni durante la navigazione. Diventa quindi di assoluta importanza considerare diversi fattori quando si cerca una VPN a cui affidarsi: ne abbiamo elencati tre di cui dovresti sincerarti prima di abbonarti a un nuovo servizio.

1. Assicurati dei protocolli di sicurezza applicati

La sicurezza è l’aspetto fondamentale da considerare quando si sceglie un servizio VPN e non dovrebbe essere trascurata in alcun modo. Tra i protocolli di sicurezza più sicuri e veloci disponibili, troviamo il protocollo IKEv2/IPSec, OpenVPN e L2TP/IPSec. Inoltre, c’è il protocollo SSTP, tra i più sicuri, ma con supporto limitato per i dispositivi non Windows.

2. Localizzazione dei server

Una VPN di qualità deve offrire una vasta gamma di server diversi, in grado di soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Ancora meglio se i server in questione sono ottimizzati per attività specifiche, come streaming o gaming online. In ogni caso non bisogna considerare solo il numero di server, che comunque è un fattore importante, ma anche la loro posizione: una distribuzione geografica adeguata garantisce un’esperienza di navigazione fluida e senza ritardi.

3. Velocità della VPN

Nella percezione popolare, l’utilizzo di una VPN può causare una riduzione delle prestazioni della connessione Internet: tale convinzione è infondata in quanto una rete virtuale privata è in grado di superare eventuali restrizioni imposte dal provider di servizi Internet. Tuttavia, è importante scegliere una VPN che offra una larghezza di banda adeguata per evitare il rischio di blocchi, buffering o rallentamenti durante le attività online dovuti a una congestione dei server.

Scegli Private Internet Access per il massimo della privacy

Se sei alla ricerca di una VPN di alta qualità, ma non sai a quale servizio affidarti, noi consigliamo di prendere in considerazione Private Internet Access: un servizio VPN completamente open source e trasparente, dagli alti standard di sicurezza. In aggiunta alla sua rigorosa politica no-log, infatti, questa VPN utilizza protocolli avanzati come OpenVPN e WireGuard per garantire prestazioni elevate e la massima protezione dei tuoi dati di navigazione.

Sotto il profilo funzionale, Private Internet Access (PIA) offre un’ampia gamma di opzioni. La VPN dispone di server distribuiti in 84 paesi in tutto il mondo, con una larghezza di banda e velocità illimitate. Tra le sue funzioni principali, sono inclusi Ad Block per proteggerti da tracker e malware, split tunneling avanzato, kill switch e opzioni di pagamento anonimo. Inoltre, PIA offre uno scanner per verificare eventuali data breach, opzioni per criptare i file caricati su cloud e supporto 24/7.

Private Internet Access è disponibile per la maggior parte delle piattaforme (Windows, macOS, Linux, Android, iOS e anche le estensioni per i browser) e supporta un massimo di dieci dispositivi per account. Unisciti agli oltre 15 milioni di utenti che hanno già scelto la sicurezza e l’affidabilità di Private Internet Access: a questo link potrai accedere all’esclusiva promozione che ti permette di ottenere uno sconto dell’81% sul piano biennale, che ammonta a soli 1,99 euro al mese. Inoltre, PIA offre anche due mesi di abbonamento gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.