VPN senza limiti, 1 TB in cloud e sicurezza al top: solo con NordVPN Ultimate (-73%)

NordVPN è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una VPN illimitata, ricca di funzionalità, sicura e in grado di consentire ai suoi utenti di evitare i blocchi geografici e le censure online. La versione della VPN ha un costo di 3,09 euro al mese.

Attualmente, però, c’è un’altra versione di NordVPN da tenere in considerazione. Si tratta di NordVPN Ultimate. Il servizio in questione prevede un costo di 6,49 euro al mese, optando per il piano biennale con 3 mesi extra, per un utilizzo senza limiti della VPN per 27 mesi. L’offerta prevede uno sconto del 73% e include 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.

Il piano Ultimate, oltre alla VPN, include il password manager, 1 TB in cloud e tanti servizi per massimizzare la sicurezza dei dati dell’utente. Per attivare la promozione basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile tramite il box riportato qui di sotto.

VPN illimitata e molto altro: è il piano Ultimate di NordVPN

Con il piano Ultimate di NordVPN è possibile sfruttare:

la VPN illimitata , utilizzabile su 10 dispositivi per account, anche in contemporanea

, utilizzabile su 10 dispositivi per account, anche in contemporanea 1 TB in clou d con la protezione della crittografia

d con la protezione della crittografia il password manager multi piattaforma

multi piattaforma il sistema Threat Protection, il Data Breach Scanner e il sistema anti malware per proteggere i dispositivi degli utenti

Attualmente, NordVPN è disponibile è in sconto del 73%. L’offerta in questione riduce il costo della VPN fino a 3,09 euro al mese, scegliendo il piano base, e fino a 6,49 euro al mese scegliendo il piano Ultimate.

Tutte le versioni di NordVPN sono attivabili a prezzo scontato tramite il piano biennale con 3 mesi. C’è sempre, inoltre, una garanzia di rimborso che dura almeno 30 giorni dal momento dell’attivazione. L’offerta è disponibile di seguito.