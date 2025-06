VPN senza limiti a 2 euro al mese: ecco l'offerta da scegliere oggi

Private Internet Access è uno dei migliori servizi per chi è alla ricerca di una nuova VPN senza limiti da 2 euro al mese, in grado di garantire una connessione protetta dalla crittografia e anche la possibilità di navigare senza blocchi geografici e censure.

Il rapporto qualità/prezzo di Private Internet Access, servizio noto anche come “PIA”, è davvero elevato. Scegliendo il piano 2 Anni + 2 Mesi, infatti, è possibile accedere alla VPN con un costo ridotto a 1,99 euro al mese per 26 mesi di utilizzo.

Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di tempo per esercitare una garanzia di rimborso completa. L’offerta è disponibile per un breve periodo ed è attivabile tramite il sito ufficiale di Private Internet Access, qui di sotto.

Perché scegliere Private Internet Access

Private Internet Access è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN senza limiti e non solo per il prezzo (ottimo). Il servizio garantisce una connessione protetta dalla crittografia e la possibilità di sfruttare una politica “zero log”.

In questo modo, gli utenti possono accedere alla rete con una protezione aggiuntiva del traffico dati, rendendo sicura anche una connessione pubblica, e senza alcun tracciamento, con i dati di navigazione che non saranno raccolti dal servizio.

La VPN è utilizzabile anche per evitare blocchi geografici online, grazie alla possibilità di “spostare” il proprio IP in un altro Paese, scegliendo un server situato in un Paese diverso da quello da cui avviene la connessione. Private Internet Access è presente con server in 91 Paesi. Il servizio, inoltre, è utilizzabile su più dispositivi in contemporanea.

Sfruttando la promozione in corso, Private Internet Access è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 2 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box di sotto.

Per i nuovi utenti ci sono 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia “soddisfatti o rimborsati”. L’offerta prevede la fatturazione anticipata.