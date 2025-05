VPN senza limiti a poco più di 1 euro al mese: con questa promo è possibile (-90%)

Con PrivadoVPN è possibile utilizzare una VPN senza limiti con appena 1,1 euro al mese. L’offerta in questione, valida per un periodo di tempo limitato, riguarda il piano di 24 mesi con 3 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 27 mesi. La promozione garantisce un risparmio del 90% rispetto al prezzo dell’abbonamento mensile (pari a 10,99 euro al mese). Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito di PrivadoVPN, disponibile tramite il link qui di sotto.

VPN a 1 euro al mese: cosa offre PrivadoVPN

Scegliendo PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN senza limiti che garantisce la protezione della crittografia per il traffico dati e una politica “zero log”. In questo modo, il servizio permette di ottenere una connessione illimitata, sicura e senza tracciamento. La VPN permette di gestire fino a 10 connessioni in contemporanea, per un uso multidispositivo, senza limiti di banda.

Ad arricchire le potenzialità della VPN c’è un network composto da server situati in decine di Paesi in tutto il mondo. In questo modo, tramite le app di PrivadoVPN, è possibile scegliere un server situato in un Paese diverso da quello da cui avviene la connessione, ottenere un nuovo IP ed evitare blocchi geografici e censure online.

Con la nuova offerta in corso oggi, PrivadoVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,1 euro al mese, ottenendo un risparmio del 90% rispetto all’attivazione del piano mensile L’offerta riguarda il piano di 24 mesi con 3 mesi extra e include 30 giorni di garanzia di rimborso.

Si tratta dell’occasione giusta per ottenere una VPN completa e illimitata, con un costo ridotto al minimo e tutte le caratteristiche che servono a chi ha bisogno di un servizio di questo tipo. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere il piano da attivare.