VPN senza limiti con 2 euro al mese: ecco l'offerta da scegliere ad ottobre 2025

Private Internet Access è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN illimitata da meno di 2 euro al mese. Il servizio, infatti, è ora attivabile con un costo di 1,99 euro al mese, scegliendo il piano di 2 anni con 2 mesi aggiuntivi. Grazie a questa promo è possibile ottenere uno sconto dell’81% rispetto al prezzo standard del servizio. Per sfruttare subito l’offerta basta visitare il sito ufficiale di Private Internet Access, tramite il box qui di sotto.

Private Internet Access: ecco la VPN da scegliere

Con Private Internet Access è possibile accedere a una VPN illimitata, in grado di garantire una connessione protetta dalla crittografia e, quindi, di offrire un accesso a Internet sicuro anche quando si usa una connessione pubblica. L’accesso alla rete VPN avviene con una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento.

C’è spazio anche per un network di server distribuito in decine e decine di Paesi. In questo modo, è possibile aggirare blocchi su base geografica, semplicemente “spostando” il proprio IP grazie all’opzione di scelta del server di connessione. L’uso della VPN può avvenire tramite un numero illimitato di dispositivi, sfruttando le varie app del servizio.

Con la promozione in corso è possibile attivare Private Internet Access con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 2 mesi aggiuntivi. Per accedere subito alla promo è sufficiente premere sul box qui di sotto.

Lo sconto è disponibile solo per un breve periodo di tempo e rappresenta l’occasione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova CVPN con un prezzo di circa 2 euro al mese da attivare oggi e da utilizzare per un lungo periodo di tempo.