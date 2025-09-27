 VPN senza limiti con 2 euro al mese: questa è la promo giusta
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

VPN senza limiti con 2 euro al mese: questa è la promo giusta

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN illimitata con 2 euro al mese: ecco la promo da cogliere al volo per sfruttare il servizio.
VPN senza limiti con 2 euro al mese: questa è la promo giusta
Sicurezza VPN
Con Surfshark è possibile accedere a una VPN illimitata con 2 euro al mese: ecco la promo da cogliere al volo per sfruttare il servizio.

Surfshark è la soluzione giusta per attivare una VPN illimitata in modo da navigare in sicurezza, anche quando si usa una rete pubblica, e aggirare blocchi geografici durante l’uso della connessione.

Grazie all’offerta in corso, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e solo tramite attivazione online.

Attiva qui Surfshark

Surfshark VPN promo

VPN illimitata: è il momento di scegliere Surfshark

Surfshark è la VPN giusta per navigare in sicurezza. Con il servizio è possibile sfruttare una connessione criptata e, quindi, accedere a Internet in modo sicuro anche quando si utilizza una connessione non privata. Gli utenti possono sfruttare Surfshark da tutti i propri dispositivi, sfruttando le app messe a disposizione dal servizio per tutti i sistemi operativi, senza limitazioni alla banda disponibile.

L’uso della rete VPN avviene tramite una politica no log, eliminando qualsiasi forma di tracciamento sull’attività dell’utente. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare facilmente blocchi geografici online, evitando censure durante la navigazione.

Con la promozione in corso, Surfshark è ora attivabile con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese andando a scegliere il piano biennale che include 3 mesi aggiuntivi. In questo modo, la VPN resterà accessibile per 27 mesi, senza alcuna limitazione. Gli utenti che attivano questa promozione possono sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per accedere alla promo è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online. Lo sconto resterà disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Attiva qui Surfshark

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Antivirus + VPN + password manager a 49€ per un anno: scopri TotalAV

Antivirus + VPN + password manager a 49€ per un anno: scopri TotalAV
Italia-Polonia, semifinale dei Mondiali di volley maschile: come vederla in streaming dall'estero

Italia-Polonia, semifinale dei Mondiali di volley maschile: come vederla in streaming dall'estero
TotalAV: antivirus + VPN in sconto a 39€ per un anno

TotalAV: antivirus + VPN in sconto a 39€ per un anno
VPN quasi regalata: PIA con 81% di sconto e mesi extra in regalo

VPN quasi regalata: PIA con 81% di sconto e mesi extra in regalo
Antivirus + VPN + password manager a 49€ per un anno: scopri TotalAV

Antivirus + VPN + password manager a 49€ per un anno: scopri TotalAV
Italia-Polonia, semifinale dei Mondiali di volley maschile: come vederla in streaming dall'estero

Italia-Polonia, semifinale dei Mondiali di volley maschile: come vederla in streaming dall'estero
TotalAV: antivirus + VPN in sconto a 39€ per un anno

TotalAV: antivirus + VPN in sconto a 39€ per un anno
VPN quasi regalata: PIA con 81% di sconto e mesi extra in regalo

VPN quasi regalata: PIA con 81% di sconto e mesi extra in regalo
Davide Raia
Pubblicato il
27 set 2025
Link copiato negli appunti