VPN senza limiti con 2 euro al mese: questa è la promo giusta

Surfshark è la soluzione giusta per attivare una VPN illimitata in modo da navigare in sicurezza, anche quando si usa una rete pubblica, e aggirare blocchi geografici durante l’uso della connessione.

Grazie all’offerta in corso, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e solo tramite attivazione online.

VPN illimitata: è il momento di scegliere Surfshark

Surfshark è la VPN giusta per navigare in sicurezza. Con il servizio è possibile sfruttare una connessione criptata e, quindi, accedere a Internet in modo sicuro anche quando si utilizza una connessione non privata. Gli utenti possono sfruttare Surfshark da tutti i propri dispositivi, sfruttando le app messe a disposizione dal servizio per tutti i sistemi operativi, senza limitazioni alla banda disponibile.

L’uso della rete VPN avviene tramite una politica no log, eliminando qualsiasi forma di tracciamento sull’attività dell’utente. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare facilmente blocchi geografici online, evitando censure durante la navigazione.

Con la promozione in corso, Surfshark è ora attivabile con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese andando a scegliere il piano biennale che include 3 mesi aggiuntivi. In questo modo, la VPN resterà accessibile per 27 mesi, senza alcuna limitazione. Gli utenti che attivano questa promozione possono sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per accedere alla promo è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online. Lo sconto resterà disponibile solo per un breve periodo di tempo.