VPN senza limiti con antivirus incluso: occasione unica con Avast (-70%)

Per attivare una VPN illimitata oggi sono disponibili tante opzioni che possono garantire una connessione protetta dalla crittografia, senza tracciamento e con la possibilità di aggirare blocchi geografici online.

A fare la differenza nella scelta ci sono due parametri: la qualità del servizio e il prezzo. Per entrambi i fattori, in questo momento, è Avast che si distingue, diventando un vero e proprio punto di riferimento per gli utenti.

Con Avast Ultimate, infatti, è possibile accedere a un bundle di servizi di sicurezza che include anche SecureLine VPN, il servizio di VPN illimitata dell’azienda, da anni punto di riferimento della sicurezza informatica.

Ci sono, inoltre, il sistema di protezione contro virus e altre minacce informatiche e altri comodi tool da utilizzare per massimizzare privacy e sicurezza. Tutti i servizi sono disponibili su 10 dispositivi, anche in contemporanea, tra smartphone, tablet e computer.

Con la promozione in corso è possibile sfruttare uno sconto esclusivo del 70%. In questo modo, Avast Ultimate è disponibile con un prezzo ridotto a 38,99 euro per un anno, con anche una garanzia di rimborso di 30 giorni. Scegliendo il piano per un solo dispositivo, invece, il costo sarà di 31,99 euro.

L’offerta è disponibile in esclusiva tramite il sito Avast.

Cosa include Avast Ultimate

Con Avast Ultimate è possibile accedere a un servizio completo e ricco di vantaggi. Il bundle include:

la Secure Line VPN con possibilità di utilizzo senza limiti

con possibilità di utilizzo senza limiti il sistema per il rilevamento e il blocco di virus e malware in tempo reale

in tempo reale la protezione contro il ph ishing e gli attacchi ransomware

contro il ph e gli il sistema AntiTrack che blocca il tracciamento durante la navigazione

che blocca il tracciamento durante la navigazione il tool Cleanup Premium che permette di ottimizzare il funzionamento del computer

Con lo sconto del 70% è possibile attivare Avast Ultimate con un prezzo ridotto a:

31,99 euro per un anno per 1 dispositivo

38,99 euro per un anno per 10 dispositivi

L’offerta non prevede vincoli di rinnovo e include una garanzia di rimborso integrale, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.