 VPN senza limiti con poco più di 1 €/mese: una promo imperdibile (-90%)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

VPN senza limiti con poco più di 1 €/mese: una promo imperdibile (-90%)

Con la promo di PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e sicura con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese e uno sconto del 90%.
VPN senza limiti con poco più di 1 €/mese: una promo imperdibile (-90%)
Sicurezza VPN
Con la promo di PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e sicura con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese e uno sconto del 90%.

Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN illimitata con una spesa davvero contenuta: il servizio, infatti, ora costa appena 1,11 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo.

L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato ed è disponibile tramite il box qui di sotto, che consente di raggiungere il sito ufficiale di PrivadoVPN. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Attiva qui PrivadoVPN

PrivadoVPN

Perché scegliere oggi PrivadoVPN

Scegliere PrivadoVPN significa poter contare su una VPN illimitata disponibile oggi con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il servizio ha tutte le carte in regola per soddisfare appieno le esigenze degli utenti.

Con la VPN è possibile sfruttare la crittografia del traffico dati, per accedere a Internet in sicurezza anche quando la rete non è privata. Nello stesso tempo si ha la possibilità di navigare sfruttando una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento.

PrivadoVPN mette a disposizione dei suoi utenti anche un network composto da server VPN sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile aggirare blocchi geografici e censure online. Da non sottovalutare l’utilizzo multi-dispositivo con possibilità di navigare da 10 dispositivi in simultanea.

Con la promozione in corso, PrivadoVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,11 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. C’è anche una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire poi la procedura di attivazione guidata. Si tratta della soluzione giusta per attivare una VPN low cost ma di qualità, per una connessione sicura e senza tracciamento, anche spendendo poco per gli standard di questo servizio.

Attiva qui PrivadoVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

WormGPT e KawaiiGPT: LLM per cybercriminali

WormGPT e KawaiiGPT: LLM per cybercriminali
Con la Cyber Week di TotalAV hai VPN e antivirus a 19€ per un anno

Con la Cyber Week di TotalAV hai VPN e antivirus a 19€ per un anno
Data breach per la francese Leroy Merlin

Data breach per la francese Leroy Merlin
Chat Control: 5 minacce nascoste nella nuova versione

Chat Control: 5 minacce nascoste nella nuova versione "light"
WormGPT e KawaiiGPT: LLM per cybercriminali

WormGPT e KawaiiGPT: LLM per cybercriminali
Con la Cyber Week di TotalAV hai VPN e antivirus a 19€ per un anno

Con la Cyber Week di TotalAV hai VPN e antivirus a 19€ per un anno
Data breach per la francese Leroy Merlin

Data breach per la francese Leroy Merlin
Chat Control: 5 minacce nascoste nella nuova versione

Chat Control: 5 minacce nascoste nella nuova versione "light"
Davide Raia
Pubblicato il
5 dic 2025
Link copiato negli appunti