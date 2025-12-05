VPN senza limiti con poco più di 1 €/mese: una promo imperdibile (-90%)

Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN illimitata con una spesa davvero contenuta: il servizio, infatti, ora costa appena 1,11 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo.

L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato ed è disponibile tramite il box qui di sotto, che consente di raggiungere il sito ufficiale di PrivadoVPN. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Perché scegliere oggi PrivadoVPN

Scegliere PrivadoVPN significa poter contare su una VPN illimitata disponibile oggi con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il servizio ha tutte le carte in regola per soddisfare appieno le esigenze degli utenti.

Con la VPN è possibile sfruttare la crittografia del traffico dati, per accedere a Internet in sicurezza anche quando la rete non è privata. Nello stesso tempo si ha la possibilità di navigare sfruttando una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento.

PrivadoVPN mette a disposizione dei suoi utenti anche un network composto da server VPN sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile aggirare blocchi geografici e censure online. Da non sottovalutare l’utilizzo multi-dispositivo con possibilità di navigare da 10 dispositivi in simultanea.

Con la promozione in corso, PrivadoVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,11 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. C’è anche una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire poi la procedura di attivazione guidata. Si tratta della soluzione giusta per attivare una VPN low cost ma di qualità, per una connessione sicura e senza tracciamento, anche spendendo poco per gli standard di questo servizio.