VPN senza limiti da usare all'estero: c'è Surfshark al prezzo più basso di sempre

Durante un viaggio all’estero è sempre più importante poter contare su una VPN illimitata, in grado di proteggere il traffico dati con la crittografia e di consentire all’utente l’accesso a qualsiasi sito web, aggirando blocchi geografici grazie alla possibilità di scegliere un server VPN situato in un altro Paese.
La VPN giusta da scegliere, in questo momento, è Surfshark. Il servizio, infatti, è protagonista di una promo flash ed è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,78 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, Surfshark include 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Surfshark.
Surfshark VPN: ecco la promo
Per chi sceglie Surfshark è possibile accedere a una VPN illimitata che presenta le seguenti caratteristiche:
- traffico dati protetto dalla crittografia, per un accesso sicuro a Internet anche quando la rete non è privata
- politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento durante l’uso della VPN
- network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici e censure online
- accesso alla VPN da più dispositivi in contemporanea
- possibilità di aggiungere servizi extra di sicurezza passando alla versione One, che costa 30 centesimi in più al mese
Con Surfshark è possibile accedere a una VPN illimitata che prevede un prezzo ridotto a 1,78 euro al mese, sfruttando la promo in corso in queste ore e valida solo per un breve periodo di tempo. Questa promozione prevede l’attivazione del piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione.