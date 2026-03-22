VPN senza limiti da usare all'estero: c'è Surfshark al prezzo più basso di sempre

Durante un viaggio all’estero è sempre più importante poter contare su una VPN illimitata, in grado di proteggere il traffico dati con la crittografia e di consentire all’utente l’accesso a qualsiasi sito web, aggirando blocchi geografici grazie alla possibilità di scegliere un server VPN situato in un altro Paese.

La VPN giusta da scegliere, in questo momento, è Surfshark. Il servizio, infatti, è protagonista di una promo flash ed è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,78 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, Surfshark include 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Surfshark.

Surfshark VPN: ecco la promo

Per chi sceglie Surfshark è possibile accedere a una VPN illimitata che presenta le seguenti caratteristiche:

traffico dati protetto dalla crittografia , per un accesso sicuro a Internet anche quando la rete non è privata

, per un accesso sicuro a Internet anche quando la rete non è privata politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento durante l’uso della VPN

che elimina qualsiasi forma di tracciamento durante l’uso della VPN network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici e censure online

sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici e censure online accesso alla VPN da più dispositivi in contemporanea

possibilità di aggiungere servizi extra di sicurezza passando alla versione One, che costa 30 centesimi in più al mese

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN illimitata che prevede un prezzo ridotto a 1,78 euro al mese, sfruttando la promo in corso in queste ore e valida solo per un breve periodo di tempo. Questa promozione prevede l’attivazione del piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione.