VPN senza limiti per tutto il 2026: con Surfshark bastano 1,99 €/mese

Per poter contare su una nuova VPN illimitata per tutto il 2026 (e oltre), la soluzione giusta in questo momento non può che essere Surfshark. Il servizio, infatti, è ora disponibile in promozione con la possibilità di attivare il piano di 27 mesi (24 mesi + 3 mesi extra) con un costo ridotto fino a 1,99 euro al mese. La promozione è disponibile tramite il sito ufficiale di Surfshark e include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta sta per terminare.

La VPN da scegliere per il 2026

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa e sicura, ora disponibile con un rapporto qualità/prezzo davvero al top. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si usa una connessione non sicura. La VPN, inoltre, prevede una politica “zero log” e, quindi, consente agli utenti l’utilizzo senza tracciamento della propria attività.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un network di oltre 3 mila server sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile aggirare blocchi geografici con grande semplicità. Scegliendo un server VPN situato in un altro Paese, rispetto a quello di connessione, è possibile evitare censure e navigare senza limitazioni. L’uso della VPN può avvenire da tutti i propri dispositivi.

Sfruttando la promo in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano di 27 mesi che, quindi, garantisce l’accesso alla rete VPN in modo illimitato per un lungo periodo di tempo. C’è spazio anche per una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi seguire la procedura guidata di attivazione. La promozione sarà disponibile solo per pochi giorni ancora.