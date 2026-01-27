VPN senza limiti: prezzo super, velocità e sicurezza al top con Surfshark

Per accedere a una VPN illimitata spendendo poco ma senza compromessi sulla qualità è possibile puntare su Surfshark VPN, servizio di riferimento del settore e oggi migliore VPN per rapporto qualità/prezzo.

Sfruttando la promo in corso, infatti, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato del servizio.

La promozione include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, accessibile premendo sul box qui di sotto.

La VPN da scegliere oggi

Con Surfshark è ora possibile puntare su una VPN illimitata e sicura, con tutti gli elementi giusti per gli utenti che hanno bisogno di un servizio di questo tipo.

Tra le caratteristiche del servizio c’è la crittografia del traffico dati, per un accesso a Internet sicuro anche quando la connessione utilizzata non è privata.

In aggiunta, il servizio prevede una politica zero log e, quindi, gli utenti hanno la possibilità di usare la VPN senza un monitoraggio dei dati di utilizzo.

Da segnalare anche un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo che consente di “spostare” il proprio IP in un altro Paese (scegliendo un server VPN situato in un Paese diverso da quello da cui avviene la connessione).

In questo modo, l’utente riceverà un altro IP e potrà bypassare blocchi su base geografica per l’accesso a servizi e siti web. L’uso della VPN può avvenire da più dispositivi in contemporanea.

Grazie alla promozione in corso, Surfshark VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese. L’offerta in questione è legata all’attivazione del piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.