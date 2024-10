VPN sicura e senza limiti: solo 1,67 €/mese con Norton

La scelta di una nuova VPN illimitata diventa ora più semplice grazie a Norton. L’azienda, da tempo punto di riferimento assoluto del settore della sicurezza informatica, mette a disposizione dei suoi utenti la possibilità di attivare Norton Secure VPN, il servizio che consente di sfruttare una VPN illimitata e con possibilità di scegliere il server di connessione per “spostare” il proprio IP e aggirare eventuali blocchi geografici online.

Grazie all’offerta in corso, Norton Secure VPN costa appena 1,67 euro al mese per un anno, per una spesa complessiva di 19,99 euro per 12 mesi di utilizzo (IVA inclusa). Per gli utenti più esigenti c’è anche Norton Ultra VPN, dal costo di 2,5 euro al mese (ovvero 29,99 euro per un anno, sempre con IVA inclusa). La versione Ultra permette l’utilizzo su 5 dispositivi e aggiunge la protezione in tempo reale contro le minacce informatiche e altri vantaggi.

Per attivare il servizio basta raggiungere il sito ufficiale di Norton, tramite il box riportato qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c’è un periodo di prova gratuita di 30 giorni.

Perché scegliere la VPN di Norton

La VPN di Norton garantisce la protezione della crittografia, la possibilità di accesso a Internet senza tracciamento e l’utilizzo di un network di server che copre diversi Paesi, in modo da ottenere l’indirizzo IP di un altro Paese e, quindi, evitare blocchi online.

Il servizio è disponibile in diverse versioni:

Tutte le versioni di Norton VPN disponibili con un mese di prova gratuita e senza vincoli. I dettagli completi sulla promozione sono disponibili di seguito.