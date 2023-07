VPN Surfshark, 82% di sconto + 2 mesi gratis: approfitta ora

Sei turbato dalla potenziale vulnerabilità della tua privacy online? È importante per te poter navigare in Internet in sicurezza e anonimato? In tal caso, è imperativo conoscere Surfshark VPN, una soluzione completa e affidabile che garantisce la sicurezza della tua presenza digitale.

A partire da ora, c’è un’offerta eccezionale che semplicemente non può essere trascurata: un’incredibile riduzione del prezzo dell’82%, che ti garantisce l’accesso illimitato a tutte le funzionalità per soli € 2,30 al mese.

Inoltre, il servizio ti regala generosamente altri due mesi.

Surfshark VPN è la soluzione completa progettata per salvaguardare la tua privacy

Surfshark VPN offre la possibilità di navigare in Internet in modo sicuro e anonimo.

Utilizzando protocolli veloci e sicuri, così come la crittografia AES 256 GCM, Surfshark garantisce la protezione perpetua delle tue informazioni personali durante le tue sessioni di navigazione.

Inoltre, la sua rigorosa politica di no-log garantisce che nessuna delle tue attività online venga registrata o archiviata, fornendo un ulteriore livello di sicurezza.

Con l’ampia rete di server, gli utenti ottengono l’accesso a più di 3200 server distribuiti in 65 paesi diversi.

Questa copertura estesa garantisce connessioni veloci e affidabili, indipendentemente dalla tua posizione nel mondo.

I server stessi sono costruiti su un’unica architettura RAM al 100%, garantendo maggiore sicurezza e privacy.

Inoltre, vengono sottoposti ad aggiornamenti ed eliminazioni regolari per mantenere prestazioni ottimali.

Superando le aspettative, la VPN offre una gamma di funzionalità eccezionali create appositamente per migliorare la tua esperienza di navigazione online.

Una di queste funzionalità è la funzione “Kill Switch“, che protegge i tuoi dati dalla compromissione in caso di interruzione della connessione VPN.

Inoltre, la funzione “CleanWeb” blocca attivamente annunci, banner, tracker, malware e tentativi di phishing indesiderati, fornendo un ulteriore livello di protezione alle tue attività di navigazione.

Stai cercando di rafforzare ulteriormente la tua sicurezza? Non guardare oltre la funzione “MultiHop“, che ti consente di connetterti contemporaneamente a due server distinti, aumentando sia la tua sicurezza online che l’anonimato.

Adesso, a partire da un prezzo incredibilmente basso di soli € 2,30 al mese, puoi goderti l’accesso illimitato a tutte le straordinarie funzionalità che la VPN ha da offrire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.