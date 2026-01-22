 VPN ultraveloce e sicura: oggi risparmi fino al 74%
Immagina poter risparmiare fino al 74% su un servizio che ti terrà al sicuro per i prossimi due anni: è tutto vero con l'offerta di NordVPN.
Immagina poter risparmiare fino al 74% su un servizio che ti terrà al sicuro per i prossimi due anni: è tutto vero con l'offerta di NordVPN.

È disponibile l’offerta con sconto fino al 74% sull’abbonamento di 2 anni a NordVPN. Il servizio non ha bisogno di presentazioni: è tra le Virtual Private Network più conosciute e apprezzate nel panorama della cybersecurity, una rete globale composta da più di 8.900 server distribuiti in oltre 178 location ai quali collegarsi per ottenere indirizzi IP geolocalizzati e nascondere quello reale. Scegli la formula che preferisci e inizia subito a navigare potendo contare su una protezione totale per i dati e per la privacy.

Attiva l’offerta di NordVPN

70% di sconto per l’abbonamento a NordVPN

L’opzione Base include l’accesso senza limitazioni alla VPN, la tecnologia Threat Protection che blocca le pubblicità fastidiose e i siti pericolosi, senza dimenticare il Dark Web Monitor che rileva potenziali fughe di dati. Plus, invece, aggiunge funzionalità come l’antivirus, quella che previene gli attacchi e le truffe online, il filtro anti-tracker, il gestore password multipiattaforma e il Data Breach Scanner. Infine, Ultimate completa il trio con 1 TB di spazio crittografato sul cloud in cui caricare i propri contenuti per il backup e l’assicurazione Cyber per il recupero delle perdite causate da frode informatica o furto di identità. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale.

La nuova promozione di NordVPN con il 70% di sconto

Si parte dal prezzo di soli 3,39 euro per il piano più economico. Approfitta dello sconto fino al 74% e risparmia sull’abbonamento di 2 anni a NordVPN. Indipendentemente dalla formula scelta, potrai utilizzare la Virtual Private Network su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea, a scelta tra smartphone, tablet, computer desktop o laptop e molti altri.

Attiva l’offerta di NordVPN

Un’ulteriore punto di forza è rappresentato dalla garanzia di rimborso: entro 30 giorni dalla sottoscrizione potrai annullarla e riottenere per intero la cifra spesa, senza nemmeno dover fornire spiegazioni. Se il servizio non soddisferà le tue aspettative, sarà un tuo diritto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

