VPN veloce e sicura in offerta a tempo limitato a 2,30 euro (-85%)

Nuova offerta a tempo limitato di Surfshark: il piano VPN Starter è scontato dell’85% e regala 2 mesi extra di servizio, con un prezzo di soli 2,30 euro al mese per 24 mesi. Gli altri piani scontati tra il 78% e l’84% sono Surfshark One e Surfshark One+, con prezzi a partire da 2,94 euro al mese. Su entrambi 2 mesi extra sono in regalo.

Surfshark VPN in super offerta a 2,30 euro al mese per 2 anni

I principali punti di forza di Surfshark VPN sono la velocità della connessione e la sua stabilità, grazie alla tecnologia VPN esclusiva utilizzata da Surfshark per la realizzazione della sua infrastruttura. Hai inoltre a disposizione server ultra veloci a 10 GBit in oltre 100 nazioni, così da poter guardare qualsiasi contenuto streaming indipendentemente dalla tua posizione. E in più navighi senza fastidiosi annunci, pop-up e tracker.

La VPN sicura e veloce più lo strumento che blocca gli annunci e i pop-up dei cookie sono inclusi in tutti e 3 i piani di Surfshark VPN. Se vuoi però fare un passo in avanti sul fronte della sicurezza, ti suggeriamo di attivare il piano Surfshark One a 2,94 euro, scontato dell’84% con l’ultima offerta a tempo limitato.

Surfshark One ti permette infatti di ottenere una protezione antivirus 24 ore su 24, sette giorni su sette, una protezione avanzata da malware, antispyware e antivirus e un sistema di protezione della webcam.

Cogli al volo l’offerta a tempo limitato di Surfshark sui suoi piani VPN della durata di due anni, così da risparmiare fino all’85%. Su tutti i piani sono offerti 2 mesi extra in regalo e la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.