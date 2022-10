VPN vs Antivirus vs Firewall: cosa offre di più? (Surfshark)

La VPN è una tecnologia che consente una comunicazione sicura su un Internet pubblico non sicuro, che estende in sicurezza la rete del posto di lavoro di un utente nella rete domestica, senza che il proprio provider di servizi Internet o router intermedi siano in grado di monitorare il contenuto.

L’uso più comune di un servizio come Surfshark è la navigazione web anonima privata. In questa modalità, la richiesta di un utente che visita una pagina Web viene prima inviata al server VPN tramite una connessione crittografata.

Il server recupera la pagina Web, la crittografa e la invia all’utente tramite la rete virtuale. Pertanto, l’ISP non vede l’URL della pagina web o le singole pagine visitate dall’utente.

Parlando nello specifico di Surfshark, cosa offre di più rispetto a un software antivirus e a un firewall?

VPN migliore di firewall e antivirus?

Surfshark è una VPN capace di proteggere i dati personali nascondendo le attività online e di evitare le intercettazioni delle autorità governative e il tracciamento delle aziende per navigare liberamente sul web.

Surfshark offre maggiori vantaggi in termini di sicurezza, oltre che un elevato livello di privacy agli utenti, rispetto a un antivirus e un firewall.

Innanzitutto, senza l’ISP può monitorare ogni sito Web visitato dall’utente, informazioni che possono essere utilizzate per profilare l’utente e per essere vendute agli esperti di marketing.

Nei paesi con governi repressivi, questo tipo di monitoraggio è spesso utilizzato per identificare e opprimere i dissidenti.

Inoltre può nascondere la posizione dell’utente o gli indirizzi IP dagli occhi indiscreti siti web, che vedranno soltanto l’indirizzo IP del server e non quello effettivo dell’utente poiché la comunicazione viene instradata attraverso il server.

Surfshark consente anche agli utenti di eludere la censura regionale, consentendo loro di accedere alle informazioni liberamente.

Diciamo che firewall e antivirus sono necessari per diversi attacchi informatici, ma Surfshark è essenziale per proteggere la privacy quando si naviga.

