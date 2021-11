VSO offre tutti i suoi software con licenza a vita

VSO è una società che offre software di natura diversa che opera sul mercato da diversi anni e oggi segnaliamo una delle ultime offerte che permette di portare a casa in forma illimitata tutti i software che fornisce. In ottica conversione, elaborazione video, masterizzazione e scrittura dati su supporti ottici si tratta di alcune delle migliori soluzioni sul mercato.

Vediamo dunque di quali si tratta andando a vedere i principali software del pacchetto che ne comprende nove diversi, e sommando tutti i costi si vedrà che l'offerta comprende una fornitura completa dei software ad un prezzo particolarmente vantaggioso. Chi ha necessità può anche prendere un singolo programma in linea con le proprie attività per provare la bontà dei software Vso.

Fornitura software completa VSO

Vediamo alcuni dei software offerti, come ConvertXtoDVD, che viene comunque offerto anche in forma di prova gratuita prima di procedere all'acquisto, dunque è possibile anche fare delle prove prima di prendere l'intero pacchetto se si vuole avere una conferma della bontà dei software offerti.

Compatibilità completa con vari software e formati video, compresi i più recenti come H.265. Con una licenza a vita sia questo che gli altri software riceveranno tutti gli aggiornamenti gratuitamente, ed è dunque un piccolo acquisto valido sempre.

Segnaliamo anche CopyTo 5 che è un software relativo alla masterizzazione, che permette di masterizzare i dati che si vogliono liberamente su qualsiasi supporto ottico con compatibilità anche blu ray. Ottime potenzialità di backup avendo ora masterizzatori che si comprano a prezzi irrisori.

Altro esempio di software molto utile è VSO Downloader, che permette come suggerisce il nome di scaricare contenuti multimediali da vari siti semplicemente inserendo il link di una pagina web, e ha integrate delle funzionalità di conversione. È disponibile anche in questo caso una prova gratuita per capire bene come usare il programma.