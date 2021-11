Vso: attenti alla promozione combinata su DVD + Blu-ray Converter Ultimate!

In seguito alle offerte sull’intero catalogo VSO, la società torna a proporre una ulteriore promozione limitata sul suo pacchetto DVD + Blu-ray Converter Ultimate. Si tratta di un bundle con due software utili alla conversione di film e contenuti multimediali tra i due formati più popolari: Blu-ray e DVD. Lo sconto proposto è del 30%, ma attenzione alle offerte cumulabili che garantiranno un’ulteriore taglio sul prezzo finale, attualmente pari a 41,99 Dollari.

Vso DVD + Blu-ray Converter Ultimate: attenti alla promozione combinata!

Il bundle DVD + Blu-ray Converter Ultimate è composto dai due software ben distinti Blu-ray Converter e DVD Converter sviluppati da Vso. Quali funzionalità includono, esattamente?

Vso DVD Converter serve per convertire DVD a formati differenti, rendendoli compatibili anche con console e dispositivi mobili. Il software consente di creare diversi profili personalizzati con codec e impostazioni scelte a seconda delle necessità personali. Sarà possibile, inoltre, modificare i video stessi tagliando parti indesiderate, inserendo sottotitoli e creando nuove porzioni video con clip aggiuntive. Il tutto viene semplificato dall’utilizzo di tecnologie avanzate e dalla conversione simultanea anche di più filmati. Tra i codec supportati troviamo AC-3, AAC, DTS, H264, MP3, MP4, XVID, MPEG-4 e FLAC. Tra i formati supportati, invece, ci sono MKV, WEBM, AVI, DVD, MP4, M4A, OGG e altri ancora;

Vso Blu-ray Converter compie la stessa azione, semplicemente convertendo i film Blu-ray in qualsiasi formato anziché i DVD. In questo modo sarà possibile creare dischi AVCHD e Blu-ray con contenuti personalizzati. Esattamente come il DVD Converter, anche questo software consente l’editing di video e l’inserimento di sottotitoli o audio modificati. La conversione avviene rapidamente ed è possibile anche effettuare la masterizzazione.

Entrambe le app possono essere provate nella versione gratuita prima di procedere con l’acquisto. Il prezzo finale, per ora, è pari a 41,99 Dollari anziché 59,98 Dollari per il bundle completo. Si tratta di un taglio del 30% sul listino. Ma attenzione: se siete già in possesso di un software Vso potrete ottenere uno sconto aggiuntivo del 20%. O ancora, se mettete il Mi Piace alla pagina Facebook dell’azienda otterrete un coupon del 15%. Vso offre anche la politica di rimborso in caso di duplicazione degli ordini o di problemi tecnici.