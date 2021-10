Vuoi aprire un sito WordPress per e-commerce? Ecco il corso per te!

Oltre a un ottimo servizio hosting per siti WordPress dedicati all’e-commerce, un utente necessita anche delle competenze base per creare e gestire il portale Web in questione. Ottenerle, tuttavia, non è proprio così semplice, a meno che non ci si avvalga di un aiutino esterno. Ebbene, su Udemy potrete acquistare un corso semplificato per aprire un sito WordPress con WooCommerce, uno dei plug-in dedicati più utilizzati sul mercato. Il prezzo? Anziché 89,99 Euro, si parla di soltanto 12,99 Euro!

Corso Udemy su WordPress e WooCommerce: il contenuto

Scendendo nel dettaglio del contenuto, questo corso tenuto dal programmatore Massimiliano Alfieri conta un totale di 45 lezioni dal tempo complessivo pari a 8 ore e 8 minuti. Il tutto comincia, come da dovere, da una introduzione a WordPress. Successivamente, il docente passa alle prime impostazioni di WooCommerce. Segue quindi l’inserimento e la gestione dei prodotti nel catalogo, nozioni sulla gestione degli ordini, accorgimenti finali e pubblicazione del sito.

Anche il SEO, ovvero l’ottimizzazione del sito per risultare nelle prime pagine dei motori di ricerca, in particolare Google, è parte integrante del corso. Nell’impostazione del sito verranno dati anche consigli per arginare il problema delle mail spam, installare un certificato SSL di sicurezza ed eseguire i backup del caso per proteggere i propri dati. I requisiti posti prevedono il possesso di uno spazio Web, l’accesso al pannello di amministrazione del portale che consenta l’installazione di WordPress e null’altro. Ci penserà il docente a insegnare tutte le basi per avviare e utilizzare WordPress stesso.

Il corso in questione, come specificato in apertura, costa 89,99 Euro. Tuttavia, solo fino a questa sera verrà proposto da Udemy a solo 12,99 Euro. Come sempre, l’acquisto consentirà l’accesso illimitato al corso anche su smartphone e smart TV, oltre che da PC. Inoltre, c’è la garanzia “Soddisfatti o Rimborsati” che, se l’utente lo desidera, offrirà il rimborso completo sull’acquisto entro 30 giorni da quest’ultimo.