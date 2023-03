Vuoi avere la PS5 subito? Adesso è la tua grande occasione

La PS5 Standard Edition, in versione liscia e senza bundle, è adesso disponibile per la spedizione immediata su Amazon. Aggiungendola al carrello e completando l’ordine puoi pagarla al prezzo di listino di 549 euro e, con la consegna Prime, la riceverai a casa tua già domani.

Quella che riceverai a casa sarà la PlayStation 5 nel suo modello più richiesto, con lettore disco e senza bundle di sorta. Un’occasione che arriva dopo un lunghissimo periodo di difficile disponibilità.

PS5 Standard Edition su Amazon: la consegna adesso è immediata

Non è certo la prima volta che la PS5 è stata disponibile in queste settimane su Amazon, anzi il bundle con God of War Ragnarok fa ormai presenza fissa, ma era da un po’ di tempo che non si aveva l’occasione di acquistare la Standard Edition senza giochi o accessori aggiuntivi al suo prezzo ufficiale.

All’interno della confezione troverai quindi la PlayStation 5 con lettore disco accompagnata dal suo innovativo controller wireless DualSense, dal cavo HDMI, dal cavo di alimentazione e dal cavo USB-C per la ricarica e l’aggiornamento software del pad.

Il prezzo, ripetiamo, è quello ufficiale. Senza sorprese, senza sovrapprezzi. 549 euro, con consegna velocissima. Già domani sarà a casa tua pronta a rendere il tuo weekend davvero speciale.

