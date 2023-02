PS5: il bundle God of War su Amazon senza rincari

Fortunatamente, per chi non è ancora riuscito ad acquistare una PS5 a causa della prolungata carenza di unità, le possibilità di stanno moltiplicando: oggi segnaliamo la disponibilità della console su Amazon, dove è venduta direttamente dall’e-commerce e a prezzo di listino, all’interno del bundle che include il gioco God of War Ragnarok.

Occasione PS5: il bundle con GoW su Amazon

Si tratta della Standard Edition, dunque la versione della console con lettore per i dischi, la più ricercata e desiderata dagli appassionati di gaming, introvabile per lungo tempo. Nella confezione trova posto anche il controller DualSense ufficiale di Sony, nella sua colorazione tradizionale White. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il bundle che include PlayStation 5 e il titolo di Santa Monica Studio al prezzo di 619,99 euro, come da listino e senza rincari. Ti basta un click per mettere un piede nell’era dell’intrattenimento videoludico next-gen.

Non ci sono lunghe attese né code: la disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna garantita in un solo giorno: ciò significa che, se la ordini subito, entro domani sarà a casa tua.

