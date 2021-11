Vuoi diventare esperto di fotografia con il cellulare? Il corso definitivo è in offerta

Impara a scattare fotografie mozzafiato utilizzando soltanto uno strumento: il tuo smartphone. Il corso definitivo di fotografia digitale con il cellulare è in offerta all'86% di sconto. A soli 12,99 euro imparerai a dare vita a scatti incredibili in grado di stupire tutti i tuoi amici, sfruttando al 100% le potenzialità del tuo telefonino, e acquisirai nuove capacità di fotoritocco digitale per migliorare le tue opere. Se non hai alcuna esperienza nel campo o vuoi incrementare le tue conoscenze, questo è il corso che fa al caso tuo.

Il corso è composto da 24 lezioni. In prima battuta, imparerai ad impostare i valori della fotocamera in base alla scena che vuoi catturare e conoscerai le regole fondamentali della fotografia, in modo semplice e graduale. Non si tratta di un semplice manuale di istruzioni: con questo corso imparerai a pensare e ragionare esattamente come un fotografo. Imparerai a dare vita a delle composizioni fotografiche diverse e creative, da pubblicare sui Social oppure da conservare come splendidi ricordi. Grazie al corso farai tue tutte quelle regole d'oro che trasformano uno smartphone da semplice telefono a potente strumento fotografico utilizzato spesso anche dai professionisti. Infine, imparerai tutti i trucchi del mestiere e le applicazioni essenziali per fotoritoccare i tuoi scatti e migliorarli direttamente dal telefono.

Approfitta della promozione all'86% di sconto e acquista il corso definitivo al prezzo stracciato di 12,99 euro. L'offerta è disponibile ancora per poche ore, perciò se sei un libero professionista che vuole dare vita a scatti professionali, oppure sei un instagrammer appassionato di social, o ancora una persona comune che – semplicemente – vuole ottenere il massimo dalle proprie fotografie, questo è il corso che fa per te. Dopo l'acquisto avrai a disposizione 2 ore di video on-demand ad accesso illimitato, un articolo extra e un certificato di completamento rilasciato al termine.