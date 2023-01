Vuoi la PS5 a rate? Ecco come fare con Vodafone

Chi non vorrebbe la PS5, soprattutto adesso che Sony ha annunciato che smetterà di produrre giochi per la versione precedente. Il problema è che non tutti possono permettersi di pagarla in contanti.

Fortunatamente, ci ha pensato Vodafone ad andare incontro agli utenti appassionati di videogame.

In che modo? Dando loro la possibilità di acquistare la console a rate, a patto che diventino clienti del gestore.

PS5 a rate con Vodafone: ecco come

Per acquistare a rate la PS5, bisogna sottoscrivere la promo Family Plan di Vodafone, la quale offre la connessione illimitata a Internet fino a 2,5 GBPS o 1 GBPS e minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Inoltre, oltre alla Vodafone Wi-Fi 6 Station, il nuovo cliente avrà anche una SIM dati in 5G con minuti illimitati e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

Il costo mensile della promo è di 34,90 euro al mese, mentre quello della Play Station 5 è di 24,99 euro al mese per 24 mesi.

Quindi, a conti fatti, il costo totale è di 59,89 euro al mese in 24 rate. Una volta completato il pagamento della Play Station 5, si continuerà a pagare soltanto il costo della promo Family Plan.

Insieme alla console c’è il gioco God of War Ragnarok, più 70 euro di gift card da usare sul PS Store.

Tutto questo da portare a termine tramite il PC o un dispositivo mobile accedendo a questa pagina.

Anche la Xbox Series S o X e la console Nintendo Switch

Chi non ama la console di casa Sony, può optare per l’Xbox Series S o X oppure per la Nintendo Switch.

Il costo mensile dell’Xbox Series X è di 21,99 euro al mese, per l’Xbox Series S di 13,99 euro al mese e per la Nintendo Switch di 10,99 euro al mese, ovviamente sempre per 24 mesi.

