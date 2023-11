Vuoi un cloud storage sicuro? Scegli Internxt e ottieni 10GB gratis

Hai bisogno di uno spazio cloud che si contraddistingue per l’ottimo rapporto qualità/prezzo? La soluzione perfetta per te, e che tantissimi utenti hanno già deciso di utilizzare, potrebbe essere Internxt. Con Internxt non solo hai a disposizione uno spazio cloud che si adatta alle tue esigenze ma i file vengono frammentati e crittografati end-to-end prima ancora di uscire dal tuo dispositivo. Grazie alla crittografia “zero-knowledge” AES-256, tu sei assolutamente l’unico in grado di accedere ai tuoi dati.

Creare un account Internxt è semplicissimo. Ti basta visitare la homepage Internxt e procedi con l’attivazione di un piano facendo clic su “Inizia”. In questo modo otterrai immediatamente lo spazio di archiviazione che desideri ad un ottimo prezzo. Vediamo nel dettaglio alcune delle loro caratteristiche.

I piani Internxt a cui puoi accedere sono differenti: ad esempio, tra i piani mensili puoi scegliere:

Piano Fino a 10GB – Free a 0 euro. Dunque parliamo di uno spazio cloud gratis per sempre

Piano 20GB – a soli 0,99 euro. Fatturato mensilmente

Piano 200GB – a soli 4,49 euro. Fatturato mensilmente

Piano 2TB – a soli 9,99 euro. Fatturato mensilmente

Dotarsi di un piano Internxt è indispensabile se pensiamo che questo strumento nasce con l’obiettivo di offrire servizi cloud privati e sicuri progettati per restituire agli utenti il controllo dei dati. Non a caso, non possiamo non ribadire che i servizi di Internxt sono progettati per assicurare elevati livelli di sicurezza e riservatezza, in modo da proteggere i tuoi file ed il tuo fondamentale diritto alla privacy.

Inizia subito a proteggere i tuoi dati con uno spazio cloud sicuro ed efficiente. Ricorda che puoi anche usufruire del piano Free con spazio fino a 10GB per sempre. Se le tue esigenze sono maggiori scegli invece il piano da 2TB disponibile a soli 9.99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.