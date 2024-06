pCloud offre piani a vita per uno storage cloud senza pensieri

Quante volte ti sei ritrovato a dover cancellare foto, video o documenti a cui tenevi perché non avevi sufficiente spazio a disposizione sui tuoi dispositivi? Finalmente non dovrai più rinunciare a nulla e archiviare tutto, comodamente, senza alcun problema grazie al servizio garantito da pCloud. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un servizio di archiviazione che offre spazio sicuro per salvare, accedere e condividere file online.

Permette agli utenti di caricare documenti, foto, video e altri file, mantenendoli sincronizzati tra vari dispositivi come computer, smartphone e tablet. Inoltre, pCloud utilizza crittografia lato client per proteggere i dati, assicurando che solo l’utente possa accedere ai propri file. Grazie ai super sconti fino al 33% puoi garantirti questo servizio annualmente o addirittura a vita!

Tutto lo spazio che vuoi a prezzi shock, su pCloud

pCloud, come ti anticipavamo, ti assicura la massima comodità in quanto ti consente l’accesso ai file da qualsiasi dispositivo connesso a internet e facilita la condivisione con altri utenti tramite link o inviti. Offre backup automatici di file e cartelle, garantendo la sicurezza dei dati in caso di perdita o danneggiamento del dispositivo. Inoltre, mantiene versioni precedenti dei file, permettendo di recuperare e ripristinare versioni più vecchie se necessario. In sintesi, pCloud fornisce una soluzione affidabile per la gestione dei file digitali, combinando sicurezza, accessibilità e facilità d’uso.

Grazie ai super ribassi disponibili sullo shop, come ti anticipavamo, avrai la possibilità di scegliere tra tantissime opzioni differenti, tutte super vantaggiose. I piano annuali sono convenienti grazie al sconto del 17% ma quelli a vita sono ancora meglio! Ti puoi garantire fino a 10TB in sconto del 33%, non preoccupandoti mai più di nulla! Quindi non aspettare oltre: scegli subito l’offerta che fa al caso tuo e fidati che non te ne pentirai.