Promo hosting WordPress: con Aruba risparmi sul costo annuale

Come si può gestire un sito web senza particolari complicazioni? Un’ottima domanda che merita una risposta esaustiva. Innanzitutto, occorre individuare i migliori servizi hosting sulla piazza. Successivamente, individuare tra questi quello che offre il migliore rapporto qualità/prezzo. Ti evitiamo questo lavoro pesante indicandoti la promo hosting WordPress Gestito di Aruba.

Il costo per il primo anno è di 19,90 euro + IVA, che non troverai da nessun’altra parte. Poi parliamo di Aruba, che non ha di certo bisogno di presentazioni, perché la sua storia in questo settore parla da sé. Una volta scaduto il primo anno di abbonamento, il rinnovo ti costerà 79 euro + IVA.

Promo hosting WordPress Gestito: l’offerta imperdibile di Aruba

Optando per il piano di Aruba, non dovrai preoccuparti delle questioni tecniche. In fondo, non hai tutto questo tempo per imparare a installare WordPress da zero. Fortuna che il provider ha pensato a tutto.

Lo spazio hosting è infatti con WordPress già installato, pronto per l’uso. Così potrai concentrarti sulla creazione dei tuoi contenuti, lasciando che qualcun altro si occupi del lavoro tecnico. Un dettaglio importante, considerando che l’installazione errata del CMS può trasformare il tuo sogno di un sito web in un incubo degno di Cronenberg.

Questo piano di Aruba fornisce backup e aggiornamenti automatici, 5 caselle e-mail da 1GB, il servizio HiSpeed Cache, un database MySQL con backup e un’eccellente assistenza tecnica. Tutto questo è ideale per siti con un traffico sui 50.000 visitatori mensili.

La promo hosting WordPress Gestito di Aruba non può essere assolutamente ignorata. Gestirai il tuo sito web senza stress, pensando soltanto all’aspetto qualitativo dei contenuti. Abbonati e non te ne pentirai!