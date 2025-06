Vuoi un computer più reattivo? La soluzione c'è e ora costa la metà: scarica CCleaner

Le cause che rendono lento un computer possono essere diverse. In molti casi, però, il problema può essere risolto, riuscendo a migliorare la “comunicazione” tra i componenti hardware e il software che costituisce il sistema operativo Windows. Allo stesso modo è possibile risolvere problemi simili per il Mac e per i dispositivi Android.

Scegliendo il tool giusto, infatti, velocizzare il computer (o anche lo smartphone e il tablet) è possibile. Per raggiungere quest’obiettivo è necessario affidarsi a CCleaner Pro Plus, un software che, grazie a vari strumenti inclusi, può fare la differenza garantendo un miglioramento prestazionale e, per i dispositivi a batteria (come i notebook), una maggiore autonomia.

Grazie alla promozione in corso, CCleaner Pro è ora disponibile con uno sconto del 50% che permette di ridurre il costo del servizio a 29,97€ per un anno senza obbligo di rinnovo. L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di CCleaner.

Una marcia in più per il computer

CCleaner Professional Plus può garantire una marcia in più per il proprio computer. L’applicazione include una serie di strumenti pensati per ottimizzare le prestazioni del proprio dispositivo e per utilizzare al meglio l’hardware a disposizione, evitando incompatibilità con il software.

Scegliendo CCleaner è possibile utilizzare Driver Updater, per tenere aggiornato correttamente il software del proprio computer, e PC Health Check, per verificare lo stato di salute della macchina.

Sono inclusi strumenti aggiuntivi per monitorare la propria privacy e la sicurezza dei propri dati ed è possibile sfruttare anche un tool per “pulizie” periodiche del software del computer.

Grazie all’utilizzo di CCleaner Pro Plus è possibile migliorare le prestazioni del computer fino al 34% e, nello stesso tempo, ottenere fino al 30% in più di autonomia.

Per iniziare subito a utilizzare il tool è possibile sfruttare l’offerta in corso: con il 50% di sconto disponibile oggi, infatti, CCleaner Pro Plus è ora attivabile con un prezzo ridotto fino a 29,97 per un anno.