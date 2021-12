Vuoi un software di disegno gratis? Abbonati a CorelDRAW

Se sei un illustratore digitale, conoscerai sicuramente Corel, una delle aziende più note del settore che ha fatto della grafica la sua bandiera. CorelDRAW è il suo software di punta: una eccellente suite che nulla ha da invidiare a quelle più blasonate, completa di tutti gli strumenti utili per realizzare illustrazioni vettoriali, layout, fotoritoccare immagini e tanto altro ancora. Quella che ti segnaliamo oggi è un'offerta del 15% di sconto sulla sottoscrizione di un abbonamento annuale per piattaforme Windows. La parte migliore? Acquistando CorelDRAW riceverai gratis anche Painter Essentials 8 (dal valore di 39,99 euro), l'ultima versione del software di illustrazione digitale fra i più completi ed intuitivi, adatto anche per i principianti.

CorelDRAW: caratteristiche e funzionalità

CorelDRAW si distingue dalla concorrenza per via della sua semplicità d'uso, ma soprattutto per le sue funzionalità che spaziano in diversi settori del graphic design. Un esempio? L'illustrazione vettoriale, culla di complesse opere d'arte nate fra linee e forme base. O ancora: i layout di pagina per brochure e documenti, fotoritocco di immagini con un ampio arsenale di strumenti, tipografia e gestione dei font, colori e trasparenze, oppure progettazione per il web. CorelDRAW è uno dei software creativi più versatili e si adatta davvero alle esigenze di ogni artista.

Per quanto riguarda, invece, Painter Essentials 8, il suo scopo vira principalmente verso l'illustrazione. Grazie a questo pratico software, infatti, l'arte digitale diventa un gioco da ragazzi: potrai dipingere con pennelli che simulano strumenti reali, come acrilici e oli, pastelli, gessi, acquerelli, matite e tanto altro. Avrai anche la possibilità di produrre meravigliose foto artistiche con facilità utilizzando l'intelligenza artificiale. Non serve essere grandi artisti per creare opere d'arte, e Painter Essentials 8 ne è la prova. Vuoi riceverlo gratuitamente? Sottoscrivi un abbonamento annuale a CorelDRAW approfittando dell'offerta al 15% di sconto: Painter Essentials 8 è in regalo.