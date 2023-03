Vuoi una VPN ma non hai Google One? Prova Surfshark

Tutti abbiamo sentito parlare della novità di Google One: il colosso di Mountain View ha infatti da poco annunciato che gli abbonati di qualsiasi piano – incluso il Basic da 1,99 euro al mese – avranno accesso illimitato a una VPN senza costi aggiuntivi. Un gran bel gol, quello segnato da Google, che renderà inevitabilmente più attrattivi i suoi piani cloud rispetto alla concorrenza. Non hai Google One ma vorresti comunque accedere a tutte le funzionalità di una VPN sicura e al tempo stesso economica? Surfshark è la soluzione che fa al caso tuo.

Con Surfshark, potrai navigare in modo sicuro e privato, grazie alla capacità dell’applicazione di mascherare il tuo traffico internet e impedire il tracciamento da parte di terzi. Non solo questo, ma Surfshark utilizza protocolli protetti e veloci, così come la crittografia AES 256 GCM, che garantisce i più elevati standard di sicurezza. Inoltre, il provider opera seguendo una rigorosa politica no-log, che impedisce la diffusione di dati a terzi. Anche il prezzo è vantaggioso: soltanto 2,30 euro al mese grazie all’offerta a tempo limitato, che ti regala due mesi gratis.

Perché scegliere Surfshark VPN?

Sappiamo tutti quanto sia importante proteggere la nostra privacy online. Ma non tutti sanno come farlo. È qui che entra in gioco Surfshark VPN: un’applicazione di sicurezza digitale che maschera il tuo traffico internet, protegge la tua identità e previene il tracciamento in rete.

Ci teniamo a precisare che Surfshark è uno dei servizi VPN più sicuri al mondo. Utilizza protocolli protetti e veloci, crittografia AES 256 GCM e una rigorosa politica no-log per garantire i più elevati standard di sicurezza. Inoltre, offre funzionalità esclusive come “Kill Switch” per proteggere i tuoi dati in caso di perdita di connessione, “CleanWeb” per bloccare annunci, banner, tracker, malware e tentativi di phishing, e “MultiHop” che ti consente di connetterti simultaneamente a due server diversi.

Ma forse ti starai chiedendo: quanto costa un servizio così avanzato? Una cifra piccolissima, in realtà. Grazie alla promozione attualmente in corso, puoi risparmiare ben l’82% sul piano biennale di Surfshark VPN. Con soli 2,30 euro al mese, e due mesi gratuiti, puoi proteggere la tua privacy online in modo semplice ed efficace. Clicca qui per accedere alla promozione e unirti a migliaia di utenti soddisfatti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.