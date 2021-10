VuzeVPN: sconto del 72% per abbonamento biennale

Sul mercato ci sono numerose VPN che permettono di navigare online in assoluto anonimato (o quasi), accedere a siti censurati in alcuni paesi e aggirare le restrizioni geografiche dei servizi di streaming. VuzeVPN non è molto nota, ma offre diverse funzionalità interessanti. Gli utenti interessati possono approfittare della promozione attuale che consente di sottoscrivere l'abbonamento per due anni con lo sconto del 72%.

VuzeVPN: solo 2,99 euro/mese per due anni

VuzeVPN nasconde il vero indirizzo IP del dispositivo connesso ad Internet attraverso una rete composta da oltre 200 server posizionati in oltre 50 paesi nel mondo. Non ci sono ovviamente limitazioni di utilizzo e sono garantite le massime prestazioni. Nessun problema per la privacy, in quanto l'azienda segue una politica no-log, quindi non traccia le attività online degli utenti (nessun dato viene raccolto e condiviso con terze parti).

VuzeVPN è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Apple TV, smart TV, router, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e Amazon Fire TV. Con un singolo abbonamento è possibile utilizzare la VPN su sei dispositivi in contemporanea. Purtroppo sul sito non sono indicati i protocolli supportati, ma quasi certamente l'utente troverà i più popolari. Il traffico è ovviamente protetto dalla crittografia AES a 256 bit.

Tra le funzionalità avanzate c'è Kill Switch: il collegamento ad Internet viene automaticamente disattivato, se il dispositivo perde la connessione alla VPN (quindi non viene svelato il vero indirizzo IP). L'abbonamento per due anni è attualmente proposto a 2,99 euro/mese (sconto 72%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal (prossimamente anche con Google Pay, Amazon Pay e criptovalute). Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.