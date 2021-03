Il gruppo di Wolfsburg ha imboccato ormai da qualche anno la strada che lo porterà definitivamente lontano da un passato non semplice, puntando in direzione della mobilità elettrica e delle soluzioni tecnologiche evolute. A quanto pare una tappa del percorso prevede anche un cambio di nome: oltreoceano VW diventerà Voltswagen of America.

VW sarà Voltswagen of America negli Stati Uniti

Ad anticiparlo è stata nella giornata di ieri la redazione di CNBC, citando un comunicato stampa distribuito anzitempo attraverso il portale dalla società: l’annuncio sarebbe previsto per il 29 aprile. Da Volkswagen non sono giunti commenti in merito, ma una fonte ritenuta a conoscenza dei piani ha confermato l’autenticità del documento trapelato. Dovrebbe esordire anche un nuovo logo, almeno per quanto riguarda i veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica, formato dalle lettere “VW” e con un blu più chiaro rispetto a quello attuale. Una mossa che ricorda almeno in parte quanto fatto da General Motors nei mesi scorsi.

Tornando al nome, il focus è ovviamente su “Volts”, l’unità di misura utilizzata per indicare il potenziale elettrico, mentre “Volks” può essere tradotto dal tedesco come “popolo” o “persone”. Voltswagen of America opererà come unità dipendente da Volkswagen Group of America e come sussidiaria di Volkswagen AG, con sede a Herndon (Virginia).

L’obiettivo dell’automaker è ambizioso: arrivare entro il 2030 a far sì che il 70% dei veicoli commercializzati in Europa appartenga al segmento EV. Per i territori di Stati Uniti e Cina il target è invece stato fissato al 50%, con la medesima scadenza.