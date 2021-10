VyprVPN: streaming libero con 1,39 euro/mese

VyprVPN è una delle migliori VPN sul mercato. Il numero di server disponibili non è paragonabile a quello di molti concorrenti, ma l'azienda svizzera garantisce l'accesso ai cataloghi esteri di numerosi servizi di streaming, tra cui Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video. Gli utenti possono sfruttare l'attuale promozione che prevede uno sconto dell'87% sull'abbonamento per tre anni.

VyprVPN: 1,39 euro/mese per tre anni

VyprVPN possiede una rete di oltre 700 server in oltre 70 paesi nel mondo che offrono agli utenti la possibilità di utilizzare oltre 300.000 indirizzi IP per navigare in assoluto anonimato. La VPN permette quindi di aggirare le restrizioni geografiche dei servizi di streaming più popolari. La software house promette un'elevata qualità, senza buffering o interruzioni.

VyprVPN è inoltre una delle migliori soluzioni per accedere ai siti censurati in alcuni governi, grazie al protocollo proprietario Chameleon. Sono disponibili anche i protocolli standard WireGuard, OpenVPN e IPSec. Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit, mentre la privacy è garantita dalla politica no-log e dai VyprDNS. Tra le funzionalità avanzate ci sono Kill Switch (interruzione automatica dell'accesso ad Internet, se cade la connessione alla VPN) e Public Wi-Fi Protection (connessione automatica alla VPN, se viene usata una rete WiFi pubblica).

La VPN funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS, router, Android TV, Kodi e Chrome tramite estensione. Con un singolo abbonamento sono consentite fino a 30 connessioni simultanee. L'abbonamento per tre anni (che include 12 mesi gratis) è disponibile a 1,39 euro/mese (sconto dell'87%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.