Wacom Intuos, la tavoletta grafica che STRAVOLGE la tua arte

Rendi i tuoi disegni e lavori digitali ancora più strepitosi e facili da realizzare con la straordinaria Tavoletta Grafica Intuos di Wacom, perfetta anche per chi è alle prime armi e non solo.

Dai vita alla tua arte digitale con questa tavoletta targata Wacom

Se stai cercando un dispositivo adatto ai tuoi disegni al computer o sei un principiante del disegno di certo sarai alla ricerca di un dispositivo buono e affidabile. La Tavoletta Grafica Intuos di Wacom è una tra le migliori in circolazione e può essere tua a un prezzo fantastico in questa bellissima colorazione pistacchio. Apri il tuo programma di grafica e liberà l’artista che è in te.

Questo modello in misura Small ti permette di avere una superficie attiva ampia e più che sufficiente per sentirti senza freni. Perfetta quindi per darti abbastanza spazio per poter disegnare in tutta comodità.

Collegala al tuo computer tramite il cavo USB fornito, installa i driver e iniziala a usare fin da subito. Inoltre se registri la tavoletta sul tuo Wacom ID puoi scaricare in modo gratuito delle applicazioni creative.

Naturalmente con l’acquisto è compresa anche una penna reattiva ed ergonomica che funziona bisogno di batterie. Puoi usarla sia sui sistemi operativi Windows che sia su Mac OS e Chromebook. Vedrai che dopo averci preso un po’ la mano te ne innamorerai aiutandoti a rendere ancora più spettacolari i tuoi disegni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.