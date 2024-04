Wacom Intuos Pro Medium: MEGA sconto del 26% su Amazon

Hai mai sognato di trasformare le tue idee in opere d’arte digitali con facilità e precisione? Con la Wacom Intuos Pro Medium, questo sogno diventa realtà. Inoltre oggi, grazie allo sconto del 26% su Amazon, puoi rendere questa tavola grafica professionale parte della tua attrezzatura creativa a un prezzo incredibilmente conveniente di soli 279,99 euro, anziché 379,90 euro.

Wacom Intuos Pro Medium: le scorte a disposizione non sono infinite

Dotata di tasti Expresskey personalizzabili e di un Touch Ring intuitivo, la Wacom Intuos Pro semplifica il tuo flusso di lavoro, offrendoti collegamenti rapidi e gesti multi-touch per navigare attraverso le tue creazioni con facilità. Configurala facilmente grazie alla connettività Bluetooth incorporata e goditi il nuovo design compatto che aggiunge un tocco di stile alla tua scrivania.

Con ben 8192 livelli di pressione e ± 60 livelli di riconoscimento dell’inclinazione, la penna Pro Pen 2 offre una precisione senza pari, consentendoti di creare con un tratto naturale e fluido. La tua creatività non avrà limiti con questo strumento di alta qualità.

Acquistando la Wacom Intuos Pro Medium su Amazon, riceverai non solo la tavola grafica e la penna Pro Pen 2, ma anche un portapenna con 6 pennini e 4 punte di ricambio, 4 color ring per penna aggiuntivi, un campione del foglio texture e una guida rapida. Tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a creare immediatamente.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di migliorare la tua produttività e portare la tua creatività a nuovi livelli con la Wacom Intuos Pro Medium. Approfitta subito di questo imperdibile sconto su Amazon e falla tua al prezzo irresistibile di soli 279,99 euro, prima che sia troppo tardi. Poi non dire che non ti abbiamo avvisato.