Wacom Intuos S: la tavoletta grafica è scontatissima

La tavoletta grafica Wacom Intuos S è in offerta su Amazon a soli 69,34€. Il ribasso del 27% corrisponde a uno sconto effettivo di 26,91€. Un extra di 3,65€ viene sottratto al momento del checkout.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Wacom Intuos S: le specifiche su questo prodotto

Di dimensioni compatte, la tavoletta grafica di Wacom si presenta semplice ma realizzata in materiali resistenti. Il marchio, infatti, è una garanzia all'interno del mercato visto che si posiziona come uno dei migliori.

La dimensione complessiva dell'area di attività è di 152 x 95 millimetri ossia circa 7 pollici. Per tale motivo questo prodotto è idoneo sia ad attività di disegno che di pittura e ritocco digitale.

Non è provvista di cavo, ciò significa che funziona in modalità wireless potendosi collegare al dispositivo principale mediante Bluetooth. Ciononostante è possibile connetterla anche via USB ai dispositivi, come ad esempio allo smartphone Android.

Arriva comprensiva di penna. Questa è degna di nota visto che presenta una struttura ergonomica. Tra le altre caratteristiche, presenta una pressione da 4K e supporta una distanza di lettura da 7 mm. La presenza di due tasti facilità la personalizzazione dello strumento, il quale può essere modificato anche per mezzo delle tre punte accessorie.

Incluso con l'acquisto, infine, c'è la possibilità di scegliere un software a proprio piacimento dedicato al disegno. Per poterlo ottenere sarà necessario registrare il prodotto sul sito del produttore.

La tavoletta grafica Wacom Intuos S è disponibile su Amazon a soli 69,34€. Ordinandola oggi è la si riceve in 48 ore se si è abbonati a Prime. In caso contrario le spedizioni sono comunque gratuite ma effettuate in circa una settimana.