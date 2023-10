Wacom: gli sconti migliori nella Festa delle Offerte Prime

Amazon tende oggi una mano (e una penna) ai creativi, con gli sconti sui prodotti Wacom proposti in occasione della Festa delle Offerte Prime. Ci sono promozioni interessanti sia per chi vuol provare una tavoletta grafica con una spesa di soli 28 euro che per i professionisti che cercano invece display interattivi sui quali disegnare e dar vita alle proprie idee.

Festa delle Offerte Prime: gli sconti sulle tavolette Wacom

Partiamo con uno dei dispositivi più interessanti tra quelli in offerta. Si tratta di Wacom One Creative, in sconto al prezzo finale di 209 euro. È uno schermo Full HD da 13,3 pollici ottimo che si collega a computer Windows e macOS oltre che ai dispositivi Android. Ha il pennino in dotazione. Ulteriori dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Molto più accessibile Wacom Intuos S, dal design classico. La tavoletta grafica, proposta al prezzo finale di 46 euro, ha un’area attiva di 152×95 mm ed è dotata di una penna sensibile alla pressione (4.096 livelli).

Spesa pressoché identica per Wacom Intuos Small da 152×95 mm: al prezzo finale di 49 euro. È l’ideale per lo studio e la creatività. Degna di nota la penna ergonomica priva di batteria e con quattro pulsanti personalizzabili.

Ancora più economica Wacom One, perfetta per iniziare. Al prezzo di soli 28 euro si connette via USB ed è pienamente compatibile anche con i Chromebook.

Si sale di livello con Wacom Intuos Pro Medium PTH-660, oggi in sconto al prezzo finale di 249 euro. Include il kit wireless che toglie l’ingombro di ogni cavo dalla scrivania, ha un’area attiva da 224×148 mm e la penna supporta 8.192 livelli di pressione per una precisione assoluta.

Concludiamo la carrellata con Wacom Cintiq 22, un grande display interattivo Full HD da 22 pollici per disegnare e creare illustrazioni. È dotato di un supporto regolabile e della Pro Pen di seconda generazione. Il costo? È in promozione al prezzo finale di 731 euro.

Questa è solo una selezione dei prodotti Wacom in sconto oggi sull’e-commerce. Per consultare l’elenco completo, sempre aggiornato, è sufficiente visitare la pagina dedicata.

La Festa delle Offerte Prime è un evento imperdibile per risparmiare sui tuoi acquisti. Con un abbonamento Prime attivo, hai accesso a sconti esclusivi, spedizione gratuita e molto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.