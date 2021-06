Il tuo pollice verde è Bluetooth e costa ben poco

Il grande successo ottenuto negli ultimi anni dal “Flower Care Soil Tester” di Wanfei ha portato non solo ad una grande distribuzione, ma anche ad una continua riduzione del prezzo che lo ha reso ormai facilmente accessibile da chiunque. Se torniamo a parlarne è per l'ennesima sforbiciata che abbatte ulteriormente il costo di un prodotto che testammo in redazione quando il prezzo superava i 50 euro, ma che oggigiorno si avvicina ai 15 euro e diventa un simpatico aiuto a portata di tutti per la cura del verde domestico.

Non dimenticherai più di annaffiare. Capirai dove meglio posizionare i vasi per una crescita rigogliosa. Capirai in anticipo il perché dell'ingiallimento delle foglie. E tutto ciò perché te lo dirà un'app, coadiuvata dal tuo nuovo sensore mimetizzato nel verde del tuo vaso.

Wanfei, sensore per vaso

Il funzionamento ormai è noto: si infila il tester nel vaso e lo si lascia analizzare. I dati saranno trasmessi via Bluetooth nel tempo ed una apposita applicazione potrà interpretarne i segnali. In base al tipo di coltivazione che si intende portare avanti, l'app consiglierà quando innaffiare o quando concimare, coadiuvando così coloro i quali hanno un occhio meno esperto.

Il dispositivo prevede quattro sensori EC che rilevano i nutrimenti presenti nel terriccio, un sensore di umidità ed un sensore che valuta l'intensità della luce ed il tempo di irraggiamento. La combinazione di queste componenti aiuta a capire se tutto sia stato fatto nel migliore dei modi per consentire al proprio alberello o ai propri fiori di crescere in modo equilibrato.

L'app consente di accedere ad un database con oltre 6000 piante e mantiene uno storico delle informazioni registrate. Un sostitutivo del pollice verde? In realtà si tratta di un ottimo modo per educare il pollice verde stesso, consentendo di imparare dall'esperienza per poi spostare il sensore in nuovi vasi ed apprendere informazioni nuove. Se bastano pochi euro, Wanfei è un compagno perfetto.