Wangiri: come sconfiggere la truffa dello squillo senza risposta

Le truffe continuano ad aumentare e sempre più spesso la loro efficacia dipende dall’errore umano. Eliminando la partecipazione umana, la maggior parte dei raggiri non avrebbero più successo diventando così inefficaci e insignificanti. Purtroppo però non è quello che succede oggigiorno. In questo articolo esamineremo la truffa dello squillo senza risposta, detta anche Wangiri.

Ne esistono due tipi. Una rivolta ai soli utenti privati che vedono arrivare sul proprio smartphone una chiamata che si conclude subito dopo il primo squillo. L’altra, un’evoluzione della truffa dello squillo definita Wangiri 2.0, che si rivolge ai dipendenti delle aziende. Superfluo dire che in tutti e due i casi ci troviamo di fronte a una minaccia molto pericolosa e invasiva.

In pratica, una volta ricevuta questa chiamata, alla quale l’utente non riesce mai a rispondere, la vittima per curiosità decide di richiamare il numero chiamante. Riconoscere questa truffa non è così difficile. Viene realizzata tramite numerazioni internazionali con prefissi esteri per la maggior parte delle volte di Kosovo, Moldavia o Tunisia.

Wangiri, la truffa dello squillo senza risposta: pericoli e soluzioni

Il pericolo, quando si cade nella truffa dello squillo senza risposta definita Wangiri, è quello di contattare un servizio privato dai costi esorbitanti a sovrapprezzo. Nonostante questa pratica è illegale in Italia, non può essere boccata dagli operatori telefonici. Come puoi evitare questa truffa e attuare soluzioni per proteggerti?

Primo, AGCOM ha messo a disposizione dei consumatori un portale dove è possibile verificare se un numero di telefono è elencato tra quelli iscritti al Registro degli Operatori. Un servizio molto utile che ti permette di capire se un determinato numero devi bloccarlo per evitare conseguenze disastrose.

Secondo, esistono applicazioni su Google Play Store e Apple App Store in grado di segnalarti chiamate spam automaticamente. In questo modo vieni informato in tempo reale proprio durante la chiamata in arrivo. Questo è efficace perché funziona anche con la truffa dello squillo Wangiri. Tra le diverse, ad esempio, una delle più utilizzate è TrueCaller.